Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,59% до 2249,22 пункта, а индекс РТС снизился на 1,09%, до 1230,45 пункта.
Рубль к середине дня был стабилен против доллара и евро. Так, доллар находится чуть выше 57,5 руб, а евро — выше 71 руб.
В лидерах роста пребывали бумаги «Полюса» (+2,13%) и акции “Уралкалия” (+0,91%). Котировки «Мосбиржи» прибавили 0,69%. В лидерах падения были бумаги “М. Видео” (-3,99%) и котировки “Аптек 36 и 6” (-3,86%).
Акции «Мосбиржи» в среду пытаются подрасти, однако, по-прежнему расположены ниже важного сопротивления в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (117,50 руб). До закрепления выше указанной отметки котировки с большей вероятностью будут стремиться в район нижней полосы и отметки 113 руб.
График