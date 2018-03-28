Акции Мосбиржи будут стремиться к 113 руб, — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер»

Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,59% до 2249,22 пункта, а индекс РТС снизился на 1,09%, до 1230,45 пункта.

Рубль к середине дня был стабилен против доллара и евро. Так, доллар находится чуть выше 57,5 руб, а евро — выше 71 руб.

Акции «Мосбиржи» в среду пытаются подрасти, однако, по-прежнему расположены ниже важного сопротивления в виде средней полосы Боллинжера дневного графика (117,50 руб). До закрепления выше указанной отметки котировки с большей вероятностью будут стремиться в район нижней полосы и отметки 113 руб.

График