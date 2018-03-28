Израиль включился в мировую газовую гонку?

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика» Израиль — страна, которая из-за отсутствия природных ресурсов и первичных материалов строила свою экономику в основном на отраслях последующей обработки. Однако после открытия крупных шельфовых месторождений природного газа, крошечное средиземноморское государство планирует кардинально изменить ситуацию.

Обнаруженные в эксклюзивных экономических водах месторождения ∎Кариш∎ и ∎Танин∎, чьи запасы оцениваются примерно в 2 млрд кубических футов газа, а также открытые еще в 2009 г. и 2010 г. ∎Тамар∎ и ∎Левиафан∎, позволяют Израилю впервые в своей истории стать энергетически независимой страной. Но на этом израильтяне не хотят останавливаться. Они уже активно ищут способы выхода на зарубежные рынки для экспорта своего газа. Еще в 2016 г. Израиль одобрил продажу ∎Кариш∎ и ∎Танин∎ греческой нефтегазовой компании Energean Oil & Gas. В середине марта ее совет директоров принял окончательное инвестиционное решение (FID) о выделении $1,6 млрд на разработку еще нетронутых месторождений. Планируется построить плавучую систему добычи, хранения и выгрузки мощностью в 8 млрд кубометров газа в год. Греки также возведут 90-километровый трубопровод для транспортировки голубого топлива с морского объекта на материковую часть Израиля для подключения к внутренней газовой сети. Не осталось незамеченной и заявление Energean о подписании долгосрочных контрактов с рядом крупных частных производителей электроэнергии и промышленных компаний Израиля о поставках 61 млрд кубометра газа. Недавно греческий газовый гигант привлек для этого проекта более $400 млн через первичное публичное размещение акций (IPO) в Лондоне,. Бурение на месторождении ∎Кариш∎ должно начаться в 2019 г., а газ с него, как ожидается, попадет на внутренний рынок в 2021 г. После этого появятся 6 скважин на ∎Танин∎, которые будут соединены с плавучим производственно-разгрузочным комплексом.

Energean будет конкурировать с уже разрабатываемыми и более крупными месторождениями ∎Тамар∎ и ∎Левиафан∎, чьи запасы оцениваются в 8,4 трлн и 18,9 трлн кубических футов газа соответственно. На этих двух месторождениях совместно работают американская Noble Energy и израильская Delek Group. В дополнении к этому Израиль заключил соглашение с Египтом на экспорт газа. Несмотря на собственные огромные запасы углеводородов и шаткие двусторонние дипломатические отношения, египтяне готовы импортировать голубое топливо с ∎Левиафан∎ и ∎Тамар∎ на $15 млрд С одной стороны эта сделка позволит Израилю впервые стать игроком на мировом газовом рынке. С другой стороны, контракт поможет Египту укрепить свои позиции в качестве крупного газового хаба в регионе и, таким образом, отвлечь потенциальных клиентов от нового экспорта израильского газа. В марте сорвался 15-летний контракт на $19,5 млрд с одной испанской компанией, из-за того что последняя решила вместо израильского газа покупать углеводороды с египетского месторождения ∎Зор∎. Несмотря на эту неудачу, Израиль в целом добился впечатляющих успехов в газовой промышленности, особенно учитывая тот факт, что всего несколько лет назад у страны были практически нулевые природные ресурсы. Имея крупное соглашение с Египтом и перспективные газовые месторождения, еврейское государство уверено в бурном развитии собственного энергетического сектора. Недавно премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил возможное соглашение с президентом Болгарии Руменом Радевым, а Royal Dutch Shell объявила о готовности подписать 15-летний контракт с Израилем на поставку газа на свой завод СПГ в Египте.

Ключевой вопрос в том, как долго сохранится этот тренд. Некоторые аналитики опасаются, что Израилю будет нелегко остаться привлекательным для иностранных инвесторов, если Египет станет ключевым газовым хабом региона.