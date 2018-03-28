Основатель рекрутингового сайта The Muse рассказала, как привлечь $30 млн после 148 отказов от инвесторов

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Предпринимательница Кэтрин Миншью, основавшая компанию The Muse, которая помогает с поиском работы и профориентацией, в ходе подкаста Financial Grownup рассказала, что ей помогло убедить инвесторов в жизнеспособности идеи после 148 отказов, а затем привлечь почти $30 млн Об этом пишет Business Insider.

В ходе сид-раунда компании Миншью отказали 148 раз, однако к раунду серии A она стратегически подошла к питчингу и смогла убедить инвесторов в жизнеспособности проекта. Для этого Миншью использовала две стратегии, вспоминает предпринимательница.

Ограниченное время на встречи с инвесторами

До раунда серии A основательница стартапа соглашалась на любую встречу, которая была удобна для инвесторов. Однако затем она начала предлагать инвесторам встретиться в определенный период времени. Если инвесторы отказывались, то она просила провести первые встречи до определенной даты и давала им понять, что готова к их отказу. При этом она предлагала инвесторам поучаствовать в следующем раунде.

В итоге многие инвесторы соглашались изменить свой график ради встречи. А те, кто не был готов этого сделать, вероятно, никогда бы не поддержали компанию, вспоминает Миншью.

Откровенная обратная связь от клиентов

Миншью спросила у конечных пользователей продукта, что они думают о работе компании. Это помогло ей самой оставаться уверенной в жизнеспособности идеи, отмечает издание.

Кэтрин Миншью

основатель The Muse

«Если вы говорите человеку, что вы основатель компании и спрашиваете, что они думают, то они с большей вероятностью оставят вам положительный отзыв, поскольку они не хотят задеть ваше самолюбие. Если сказать им, что вы — консультант, который помогает компании понять позиционирование компании на рынке, что у нее получается, а что — нет, то они с большей вероятностью предоставят вам честный комментарий».

Отзывы потенциальных клиентов позволили Миншью понять, что ее проект задевает больную тему. Несмотря на существование областей, в которых компания могла улучшить свою работу, на рынке возникла необходимость в The Muse.

Вместе с Александрой Каволакос и Мелиссой Маккрири Миншью запустила сайт The Muse в 2011 году. В 2012 году стартап приняли в акселератор от YCombinator. А уже к 2016 году компания привлекла 28,7 млн от 22 инвесторов.

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