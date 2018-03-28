Страсти по «Теплосети Петербурга»: долгие переговоры ни о чем

История вопроса

Проблема изношенности теплосетей Петербурга назрела достаточно давно. Все жители города помнят холодную зиму 2013 года в Колпино , когда в пригороде северной столицы в течение нескольких недель с периодичностью раз в сутки рвались трубы магистральных теплопроводов. Итогом стала отставка вице-губернатора Сергея Козырева

Следующий вице-губернатор, назначенный на «расстрельную» должность, Владимир Лавленцев задумался над тем, как не повторить судьбу своего предшественника. Одной из его идей была консолидация теплосетевых активов Петербурга в руках города. Для этого было разработана долгосрочная программа развития ТЭК, стоимостью более 400 млрд рублей.

Одним из пунктов программы была покупка Петербургом, который уже владеет 25,1% акций в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оставшихся 74,9% акций у ПАО «ТГК-1» . «ТГК-1» в свою очередь принадлежит на 51% ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), который является дочерней компанией «Газпрома» , и на 29,44% финской компании Fortum. В августе 2014 года было объявлено, что город и компания договорились на достаточно приемлемых условиях: 25 копеек за акцию или 6,3 млрд рублей, причем только 300 млн рублей город должен был заплатить сразу, остальное в рассрочку на 20 лет. На этом наша история должна была закончиться, не начавшись, но в дело вступила компания Fortum, которая заблокировала сделку по продаже акций «Теплосети».

Однако даже тогда город не отказывался от этой идеи. Позже Владимира Лавленцева уволили, освободив место для Игоря Албина , а с его приходом вокруг уже практически решенного вопроса начались «танцы с бубном», которые с переменным успехом продолжаются и сейчас. В 2015 году к процессу подключились депутаты заксобрания Петербурга, которые со свойственной им прямотой предложили передать акции городу бесплатно.

Спикер парламента Вячеслав Макаров в 2016 году раскритиковал ТГК-1 за то, что она не вкладывается в инвестиционную программу. В мае того же года заксобрание даже обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой посодействовать в передаче «Теплосети» Петербургу, а «Газпром энергохолдинг» заявил, что замораживает переговоры из-за позиции Смольного, которую и озвучивали петербургские парламентарии.

Общая протяженность тепловых сетей, работу которых обеспечивает «Теплосеть Санкт-Петербурга», составляет около 2,5 тыс. км. Компания выступает агентом «ТГК-1» по сбыту тепловой энергии и эксплуатирует на праве собственности около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в зонах теплоснабжения Автовской, Василеостровской, Выборгской, Первомайской, Правобережной, Северной, Центральной и Южной ТЭЦ «ТГК-1».

Позиции сторон

Администрация города часто напоминает о плохом состоянии сетей компании и малых объемах ремонта. По данным комитета по энергетике, всего в городе требуется перекладка порядка 400 км труб в год, реконструируется чуть более 200 км. «Теплосеть» заявила на 2018 год 32,5 км, принадлежащее городу предприятие ГУП «ТЭК» 135 км. Стоимость программы «ТЭК» составляет 5,58 млрд рублей; у «Теплосети» финансирование еще не утверждено на совете директоров, но, по опыту прошлых лет, вряд ли будет выше 2,5-3 млрд рублей.

Как сообщил «ФедералПресс» вице-губернатор Игорь Албин накануне, по данному вопросу «уперлись в тупик, так как цена запредельная и вообще там долга на 6 млрд». С приходом Албина вопрос о выкупе акций «Теплосети» возникает регулярно, но каждый раз постепенно сходит на нет. Основной посыл — город не хочет платить бюджетные деньги «Газпрому», приводятся и аргументы о завышенной цене. Вспомним, что город не принял оценку предоставленную «ГЭХ», который называл стоимость около 14 млрд рублей. Была даже назначенная независимая финансовая оценка, которая так ничем и не завершилась.

Однако, судя по всему, определенные шаги в направлении консолидации активов все же сделаны. Как сообщили «ФедералПресс» в комитете по энергетике города, в настоящий момент есть «определенный подвижки в вопросе». В частности, по словам собеседника агентства, город предложил совместное софинансирование инвестиционной программы компании «Теплосеть». «Софинансирование программы означает, что город готов выделять деньги, но с тем условием, чтобы они оседали на городских сетях, а не уходили в газпромовские дивиденды», — сообщил «ФедералПресс» источник, знакомый с ходом переговоров.

Стоит отметить, что имея в собственности блокирующий пакет акций администрация Петербурга должна финансировать инвестиционную программу компании через городскую адресную инвестиционную программу (АИП), но последние несколько лет представители Смольного предпочитали не замечать все вопросы на эту тему. Ранее представители компании напоминали, что «с 2011 года Санкт-Петербург ни разу не воспользовался правом для дополнительного финансирования в рамках АИП в отношении АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“.

Кроме того, по данным городского комитета по энергетике, для структур „Газпрома“ установлен самый низкий тариф — для ТГК-1 1678,72 руб. /Гкал против 2 498,36 руб. /Гкал у ГУП „ТЭК“. А тарифные решения являются единственным источником финансирования инвестиционной программы. Кроме того, у управляющих компаний с городским участием достаточно большой долг перед ТГК-1. Как сообщили ТГК-1, общий объем просроченной дебиторской задолженности со стороны всех потребителей по Санкт-Петербургу перед компанией увеличился с 4 млрд 515 млн рублей (по состоянию на 01 января 2018) до 5 млрд 22 млн рублей (по данным на 1 марта). Большая часть долга, по данным на март 3 млрд 119 млн рублей приходится на управляющие компании.

Чего ждать потребителям

Не все так просто, как кажется на первый взгляд, говорит аналитик исследовательского агентства „G-Урбаника“ Михаил Тимофеев . По его словам, разговор о софинансировании может быть попыткой сыграть на опережение в давнем споре о физическом методе расчета тарифа, этому спору — не один год. „Сейчас город считает расходы предприятий комбинированной выработки с использованием особого коэффициента. К таким предприятиям относится и ТГК-1, но на самом деле траты энергетиков зависят от КПД каждой котельной: пересчитав таким образом, выходит, что расходы на выработку тепла значительно выше, а значит, и тариф надо поднимать“, — сказал он.

Покупка или приобретение акций „Теплосети“ на любых иных условиях (безденежный обмен, допэмиссия) позволит городу активнее вкладывать в ремонт изношенных теплосетей, то есть избежать регулярного недофинансирования инвестиционной программы. По состоянию на прошлый год, чтобы убрать сверхнормативный износ на сетях компании необходимо было вкладывать около 6 млрд рублей ежегодно в течении 10 лет.

Сейчас же, при затягивании переговоров и решении вопроса, кто кому и сколько должен, под угрозу поставлено нормальное теплоснабжение почти половины города. Только за этот отопительный сезон на трубах „Теплосети Санкт-Петербурга“ произошло порядка 1700 аварий (262 на магистральных сетях и 1428 — на квартальных).

При этом, если компания перейдет под контроль города, тариф для потребителей не изменится, если не считать изменением их ежегодный рост. В настоящее время тариф, по которому платят и население, и организации, рассчитывается из того тарифа, который установлен для „ТГК-1“, но для компаний ГУП „ТЭК“ и „Петербургтеплоэнерго“ идет субсидия из городского бюджета, которая покрывает разницу между минимальным тарифом и установленным для них.