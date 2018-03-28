4 апреля стартует акция «Зеленый офис 2018»

Организатор — Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Цель акции — популяризация энерго— и ресурсосбережения на территории города Москвы, создание благоприятных и комфортных условий для сотрудников, популяризация экологически ответственного, здорового образа жизни.

Участие в акции позволит повысить компаниям свой имидж экологически ориентированных организаций, узнать о способах внедрения ресурсосберегающих технологий в офисах, об экономических и экологических плюсах создания «зеленого» помещения, познакомиться с международными экологическими стандартами.

Антон Кульбачевский : «Департамент природопользования Москвы проводит акцию с 2014 года. Наша задача — чтобы с каждым годом количество компаний, участвующих в ней, росло. И мы видим, что заинтересованность есть, это, в первую очередь, связано с имиджем компаний. И экологическая сознательность здесь тоже играет немаловажную роль — ведь используя эко-материалы в своем офисе, разделяя отходы, экономя электричество, руководство компаний заботится и о состоянии окружающей среды, и о здоровье своих сотрудников. За 5 участниками акции стали более 560 российских и зарубежных компаний, работающих в Москве. И эта цифра, без сомнения, будет расти».

В рамках акции «Зеленый офис 2018» участники смогут посетить тематические образовательные мероприятия, встретиться с экспертами в области устойчивого развития и единомышленниками, а также стать лауреатом конкурса, который традиционно проводится по следующим номинациям:

Лучшая экологическая политика компании

Лучшая программа по экологическому просвещению сотрудников

Лучшие результаты в сфере энерго-эффективности

Самая эффективная система управления отходами

Лучшие результаты в сфере рационального водопотребления

Лучшая система ответственных закупок

Лучшие внедренные эко-технологии

Самый высокий уровень экологической сознательности сотрудников

Самое экологически безопасное рабочее место

Лучшая система учета экологических показателей деятельности

4 апреля в рамках акции состоится ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ «ЗЕЛЕНОГО ОФИСА» 2018. Начало в 11:00. Место проведения: офис компании PwC по адресу: Бутырский Вал, 10 (БЦ «Белая площадь», строение «А»), конференц-зал 1011b, 10 этаж. Ближайшая станция метро — Белорусская.

Участие бесплатно, регистрация обязательна. Необходимо заполнить регистрационную форму (на сайте) и направить ее по электронной почте event@n-digital.ru c темой «Участие в образовательной встрече „Зеленый офис“ в срок до 2 апреля 2018 года.

Напомним, в 2017 году победителями конкурса стали: ООО „Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг“, Торгово-производственный холдинг „Русклимат“, ЗАО „Биокад“, ЗАО „Меркурий Сити Тауэр“, МРФ „Центр „ПАО „Ростелеком““ , ООО „Адидас“, ООО „Дж. Т. И. Россия“, ГБОУ Школа № 2088, MAYKOR, ООО „Эйвон Бьюти Продактс Компани“.

Участие в акции „Зеленый офис“ бесплатное — любая компания может присоединиться, заполнив заявку на официальном сайте акции зеленыйофис.com в срок до 15 мая 2018 года. За более подробной информацией можно обратиться в Оргкомитет акции „Зеленый офис 2018“: телефон +7 (495) 545-54-01, E-mail: event@n-digital.ru Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы