Аналитики увидели в устойчивости цен российских активов залог их роста

Более жесткие экономические меры вряд ли будут применены, а разрядка дипломатического скандала позволит российским активам продолжить рост, говорят аналитики.

Йенс Столтенберг. Российские финансовые активы в последнее время демонстрируют достаточно высокую устойчивость, несмотря на новое обострение в отношениях РФ и запада. Более 25 стран приняли решения о высылке свыше 140 российских дипломатов в качестве ответа на инцидент в Солсбери, заявил во вторник генсек НАТО

В то же время, индекс Мосбиржи, рассчитываемый на основе рублевых цен российских акций, колеблется ниже на 5,5% от исторического максимума, достигнутого в феврале на уровне 2377 пунктов, а индекс ОФЗ Micex RBGI и вовсе обновил недавно исторический максимум. Курс российской валюты к доллару при этом находится в 2 рублях от максимумов почти за три года.

Таким образом, резкая консолидация западных сил против России не вызвала обвала стоимости российских активов, как это было летом-осенью 2014 года — на фоне введения санкций из-за конфликта на Украине

Причины устойчивости

Россия привыкла жить в условиях санкций западных стран, и инвесторы достаточно спокойно реагируют на последние новости, рассуждает Роман Ткачук из компании «Альпари».

Геополитический фактор оказывает умеренно-негативное влияние, но высылка российских дипломатов США на экономике не скажется, говорит он.

Стабильность российских активов объясняется их недооцененностью, полагает Богдан Зварич из ИК «Фридом Финанс».

"При текущих котировках нефти на мировом рынке, ее рублевая стоимость нефти поднялась очень высоко, и в последние торговые сессии достигла 4000 рублей за баррель Brent, против прошлогодних 2600. В федеральном бюджете на 2018 год заложена средняя цена за год чуть более 2800 рублей. Нормальным уровнем этого показателя, по нашим оценкам, выступает диапазон 3000–3300. Это значит, что в настоящий момент рубль недооценен относительно нефти", — сказал он.

Привлекательность рублевого долга РФ также высока. Несмотря на то, что иностранцы держат более 30% ОФЗ, у них достаточно мало альтернатив, куда бы можно было перевести средства с аналогичным соотношением риск/доходность, считает Зварич.

Прогнозы

Действительно сильным ударом по экономике РФ был бы запрет на покупку ОФЗ, но в начале года США отметили высокие риски такого сценария для американских корпораций, говорит Ткачук из компании «Альпари». Отключение российских банков от системы SWIFT также рассматриваются как метод воздействия, говорит он.

Кроме концентрации негатива вокруг России особенное опасение вызывает возможность снижения ведущих фондовых площадок, что приведет к переоценке привлекательности многих вложений и дестабилизации всех рынков, говорит Подлевских из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

"Для нашего фондового рынка дополнительным негативным фактором является потенциальная угроза перехода нефтяных цен на снижающуюся траекторию. Фундаментально для среднесрочного снижения цен нефти есть веские причины. Это и продолжающийся активный рост добычи нефти в США, и наблюдаемое в мире сезонное торможение роста спроса, и формальное приближение критериев выполнения соглашения ОПЕК+", — добавил он.

"Впрочем, жесткие действия запада против России представляются маловероятными. На наш взгляд, после очередной разрядки в отношениях России и западных стран, рубль и отечественный фондовый рынок может быстро восстановить понесённые потери", — сказал Ткачук.

При спросе нерезидентов на активы в рублях, цене нефти марки Brent около 65-70-долларов за баррель, инфляции 2,2% в США и 2,2% в России и снижении ставки в РФ на 25 базисных пунктов и повышении в США на столько же, курс рубля по отношению к доллару должен быть устойчив, при прочих равных, в краткосрочной перспективе, прогнозирует Михаил Крылов из компании Golden Hills — КапиталЪ АМ.

При отсутствии эскалации напряженности ожидается возобновление роста стоимости российских активов, что позволит фондовом рынку РФ обновить исторические максимумы, считает Зварич из ИК «Фридом Финанс».