«Страна-онлайн» запускает продажи нового рекламного телеканала

Инвентарь московских телеканалов «Москва 24», « Москва Доверие» и «360» теперь можно купить по рейтингам через единый «Московский Рекламный Канал».

«Московский Рекламный Канал» компании «Страна-онлайн» открывает новые возможности для размещения рекламы на телеканалах, ориентированных на аудиторию Москвы и Московской области

Виртуальные рекламные блоки на рекламном канале объединяют в себе совокупные показатели фактических выходов на локальных московских телеканалах «Москва 24», «Москва Доверие» и «360».

Для участников рынка принцип работы с «Московским Рекламным Каналом» знаком по аналогичным проектам «Страны-онлайн» — рекламным каналам «Цифровой Рекламный Канал» (ЦРК) и «Мужской Цифровой Рекламный Канал» (МЦРК), созданным на основе телеканалов «Цифрового телевидения».

По данным компании Mediascope, за период с 1 марта 2018 года по настоящее время суммарные показатели «Московского Рекламного Канала» по баинговой аудитории сопоставимы с показателями локальных московских блоков телеканалов «Домашний», «Пятница», «Матч ТВ» и « ТВ Центр ».

По мнению селлера «Страна-онлайн», «Московский Рекламный Канал» позволит выйти на качественно новый уровень продаж телевизионной рекламы на региональных телеканалах.