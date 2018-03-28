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«Страна-онлайн» запускает продажи нового рекламного телеканала
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«Страна-онлайн» запускает продажи нового рекламного телеканала 

Sostav.ru 58 минут назад
Фото: Sostav.ru
Инвентарь московских телеканалов «Москва 24», «Москва Доверие» и «360» теперь можно купить по рейтингам через единый «Московский Рекламный Канал».
«Московский Рекламный Канал» компании «Страна-онлайн» открывает новые возможности для размещения рекламы на телеканалах, ориентированных на аудиторию Москвы и Московской области.
Виртуальные рекламные блоки на рекламном канале объединяют в себе совокупные показатели фактических выходов на локальных московских телеканалах «Москва 24», «Москва Доверие» и «360».
Для участников рынка принцип работы с «Московским Рекламным Каналом» знаком по аналогичным проектам «Страны-онлайн» — рекламным каналам «Цифровой Рекламный Канал» (ЦРК) и «Мужской Цифровой Рекламный Канал» (МЦРК), созданным на основе телеканалов «Цифрового телевидения».
По данным компании Mediascope, за период с 1 марта 2018 года по настоящее время суммарные показатели «Московского Рекламного Канала» по баинговой аудитории сопоставимы с показателями локальных московских блоков телеканалов «Домашний», «Пятница», «Матч ТВ» и «ТВ Центр».
По мнению селлера «Страна-онлайн», «Московский Рекламный Канал» позволит выйти на качественно новый уровень продаж телевизионной рекламы на региональных телеканалах.
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