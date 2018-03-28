Воронежцы заняли только 45 место в рейтинге платежной дисциплины по кредитам 

Сумма займа на одного жителя области составляет 126,2 тыс. рублей. Воронежская область заняла 45 место в рейтинге регионов по доле просроченных населением кредитов, опубликованном агентством РИА «Рейтинг» во вторник, 27 марта. При этом регион показал лучшие результаты, чем большинство соседей по Черноземью. Лидером рейтинга стал Севастополь с показателем 1,73% просроченных платежей по кредитам от их общей суммы. Худший показатель у Республики Ингушетия — 23,92%. В Черноземье Воронежская область обошла Липецкую (52 место), Белгородскую (59 место) и Курскую (61 место), но уступила Орловской (31 место) и Тамбовской (38 место). В Воронежской области доля просроченной задолженности на 1 января 2018 года составила 7,08%, снизившись за год на 0,9%. В пересчете на одного экономически активного жителя региона ссудная задолженность составила 126,2 тыс. рублей. За год она выросла на 13,9 тыс. В целом эксперты отмечают, что рынок кредитования населения в России в 2017 году показал очень хорошие темпы роста. Прирост кредитного портфеля населения наблюдался в одиннадцати месяцах из двенадцати, что стало во многом следствием снижения процентных ставок по розничным кредитам и увеличением потребительской уверенности. В целом же за 2017 год темпы роста розничного кредитования составили 12,7% против 1,1% в 2016 году. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с кредитованием в 2018 года будет несколько лучше, чем в 2017 году. Розничное кредитование в 2018 году продолжит демонстрировать высокие темпы роста на фоне продолжения снижения ставок и снижения склонности к сбережению. Елена Гончарова