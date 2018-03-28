Ещё
На Украине резко выросло число миллионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Украине резко выросло число миллионеров 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число украинцев, задекларировавших доходы свыше 1 млн гривен (38 тыс. долларов), увеличилось в 2017 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в государственной фискальной службе страны.
«Доходы в сумме более 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилась более чем на 50%», — передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом наибольшее количество гривневых миллионеров проживает в Киеве — 406 человек, что составляет почти 40% от общего числа. По данным рейтинга украинского журнала «Новое время», опубликованного в конце 2017 года, самым богатым человеком в стране уже много лет продолжает оставаться владелец группы SCM Ринат Ахметов, чье состояние эксперты оценили в 6,9 млрд долларов, второе место занимает владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук, состояние которого оценивается в 1,4 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Константин Жеваго, имеющий 1,4 млрд долларов. Президент Украины Петр Порошенко по сравнению с 2016 годом разбогател еще на 7% до 1 млрд долларов. Он занимает пятую строчку рейтинга.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что Петр Порошенко после того, как стал президентом Украины, пытался отобрать у украинского миллионера Рината Ахметова компанию «Нефтегаздобыча».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Газпром и Нафтогаз начали переговоры о расторжении контрактов Иванов усомнился в надежности «авиакомпаний-живопырок» Маск удалил аккаунты Tesla и SpaceX в Facebook
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина360
Умер Олег Анофриев40
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»101
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
«Буран» решили воскресить162
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение