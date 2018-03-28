На Украине резко выросло число миллионеров 

Число украинцев, задекларировавших доходы свыше 1 млн гривен (38 тыс. долларов), увеличилось в 2017 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в государственной фискальной службе страны.
«Доходы в сумме более 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилась более чем на 50%», — передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом наибольшее количество гривневых миллионеров проживает в Киеве — 406 человек, что составляет почти 40% от общего числа. По данным рейтинга украинского журнала «Новое время», опубликованного в конце 2017 года, самым богатым человеком в стране уже много лет продолжает оставаться владелец группы SCM Ринат Ахметов, чье состояние эксперты оценили в 6,9 млрд долларов, второе место занимает владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук, состояние которого оценивается в 1,4 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Константин Жеваго, имеющий 1,4 млрд долларов. Президент Украины Петр Порошенко по сравнению с 2016 годом разбогател еще на 7% до 1 млрд долларов. Он занимает пятую строчку рейтинга.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что Петр Порошенко после того, как стал президентом Украины, пытался отобрать у украинского миллионера Рината Ахметова компанию «Нефтегаздобыча».