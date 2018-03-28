На Украине резко выросло число миллионеров 

«Доходы в сумме более 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилась более чем на 50%», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Число украинцев, задекларировавших доходы свыше 1 млн гривен (38 тыс. долларов), увеличилось в 2017 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в государственной фискальной службе страны.