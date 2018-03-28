Американские потребители импортных стальных полупродуктов могут вздохнуть с облегчением

В прошлом году США импортировали примерно 8 млн тонн стальных полупродуктов, что составляет более 20% от общего импорта стали в эту страну. Основная часть подобных полупродуктов поступает в виде слябов (стальных пластин площадью с матрас для кровати), которые затем снова нагреваются и прокатываются в такие продукты, как например трубы или кузовные детали автомобилей.

California Steel Industries Inc. сообщила, что теперь сможет по-прежнему беспошлинно закупать слябы в Мексике Бразилии , которые получили освобождение от тарифов. Данная компания уже более 30 лет производит трубы и листовую сталь, не имея при этом собственного производства стальных полупродуктов. California Steel Industries по большей части прекратила закупать слябы, произведенные в США, еще 15 лет назад, когда последний поставщик данной продукции на Западе США ушел из бизнеса. В компании пришли к выводу, что дешевле закупать слябы за рубежом, чем завозить их с востока США.

"Эта модель для нас работала, позволяя обеспечивать себя слябами", — говорит Бретт Гьюдж, вице-президент California Steel Industries по финансам.

Еще одной компанией, которой выгоден вывод ряда стран из-под пошлин, является ArcelorMittal SA, ведущий мировой производитель стали. Эта компания владеет долей в заводе в Калверте (штат Алабама), который ввозит слябы из Бразилии и Мексики, изготовляя автолист. В ArcelorMittal отказались дать комментарии.

NLMK USA, сталепрокатное подразделение российской Группы НЛМК, покупает практически всю сталь у своей головной компании. Пошлины в 25% увеличат стоимость каждого сляба ценой в 600 долларов на 150 долларов, говорит Джеймс Банкер из NLMK USA. Такие пошлины на миллионы долларов увеличат сырьевые издержки предприятий НЛМК в Пенсильвании и Индиане, потребляющих примерно 200 000 тонн слябов в месяц.

“Эти пошлины создают для нас препятствия. Это бремя, которое я не хочу перекладывать на наших клиентов”, — добавил Банкер.

Большинство американских сталелитейных компаний высказались в поддержку введения пошлин. Они ссылаются на то, что поток дешевой готовой стальной продукции из-за границы, зачастую субсидируемой властями зарубежных стран, способствовал снижению цен и привел к закрытию некоторых заводов в США.

Тем не менее в компаниях, использующих стальные полупродукты, говорят, что этот материал следует рассматривать как сырьевой, и на него не должны налагаться такие же пошлины как на готовую стальную продукцию. Согласно оценкам экспертов, примерно 13% плоского проката в США производится из импортных слябов.

Цены на сталь выросли в ожидании снижения запасов этого металла в США из-за введения пошлин. Спот-цены на горячекатаную листовую сталь, широко используемую в обрабатывающей промышленности, выросли на 45% с уровня середины октября. В последнее время цены остановились около уровня 850 долларов за тонну, так как потребители стали находятся в ожидании большей ясности относительно пошлин. Ожидается, что освобождение ряда стран от импортного тарифа будет способствовать снижению тревоги относительно возможной нехватки стали, особенно некоторых ее европейских марок.