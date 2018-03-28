В УФАС рассказали, как нижегородцам выгоднее покупать лекарства

В аптеках Нижнего Новгорода встречается значительная разница в цене на лекарства. Причем, руководителя Нижегородского УФАС Михаила Теодоровича удивляет тот факт, что на три из десяти препаратов, включенных в мониторинг, самые максимальные цены установлены в Нижегородской областной фармации («Госаптека»), единственного поставщика лекарственных препаратов для нужд медучреждений Нижегородской области

— Нижегородская областная фармация предлагает «Милдронат» за 323 рубля упаковка, а минимальная цена на этот же препарат — 223 рубля. «Ибупрофен» у них стоит 45 рублей, а в другой аптеке он доступен за 17 рублей. «Кетанов» продают за 260 рублей, в других аптеках он доступен за 200 рублей. Все это приличные деньги для тех, кто покупает лекарства, — считает Михаил Теодорович. — НОФ — единственный поставщик для закрытой сети, они могли бы предложить более привлекательные цены для потребителя.

Кроме этого, в УФАс отмечают положительную тенденцию на аптечном рынке Нижегородской области. Аптечные сети ведут игру: когда один повышает цену на определенный препарат, другой ее снижает, чтобы увеличить продажи и привлекательность. Михаил Теодоровичуверен, что это хорошо, потому что предоставляет потребителю выбор. Он может зайти в несколько аптек, посмотреть цены и купить по выгодной для себя.

Вот как изменились цены на лекарства в марте:

Ингавирин (в капсулах по 90 мг) подорожал на 1,19% (с 497 до 502,90 рубля) в ООО «Нижегородская аптечная сеть» ("НАС", аптеки Farmani) и на 3,28% (с 457,50 до 472,50 рублей) в «Максавите». В «Ладушке» наоборот цены на этот препарат снизились на 0,23% (с 431 до 430 рублей).

Арбидол максимум (в капсулах, 200 мг) поднялся в цене в Нижегородской аптечной сети на 1,61% (с 471,90 до 4479,50 рублей), в «Максавите» с 422,50 до 426,50 рублей, в «Ладушке» на 11,21% с 437 до 486 рублей.

Аспирин кардио (таблетки 100 мг) подорожали в «Максавите» на 0,81% (с 123,50 до 124,50 рублей). Подешевел препарат в Нижегородской аптечной сети на 0,16% (с 127,70 до 127,50 рублей).

Амброксол (таблетки, 30 мг) подешевел в «Максавите» на 47,16% с 28,20 до 14,90 рублей.

Милдронат (капсулы, 250 мг) стали продавать дороже в «Максавите» на 0,74% (с 270 до 272 рублей), в «Ладушке» на 0,36% с 275 до 276 рублей и в Аптечной сети «Пик-НН» (аптеки Эвениус) на 1,48% с 270,30 до 274,30 рублей. Подешевел препарат в «НОФ» на 3,58% с 279 до 269 рублей и в «НАС» на 2,44% с 291,10 до 284 рублей.

Кетанов (таблетки, 10 мг) поднялся в цене в Аптечной сети «Пик-НН» на 0,05% (с 211,90 до 212 рублей). Подешевел препарат в Нижегородской областной фармации — на 0,40% (с 250 до 249 рублей) и в Нижегородской аптечной сети на 1,33% (с 232,70 до 229,60 рублей) и в «Максавите» на 9,55% с 220 до 199 рублей.

Ибупрофен (таблетки, 200 мг) подешевел на 1,95% (с 30,70 до 30,10 рублей) в «Максавите».

Нурофен стал дороже в «Максавите» на 3,29% с 152 до 157 рублей. Подешевел в «НАС» на 1,13% с 167,60 до 165,70 рублей.

Капотен подорожал в «Максавите» на 2% с 200 до 204 рублей. Подешевел в «НАС» на 0,10% с 205,90 до 205,70 рублей.

Кагоцел подешевел в «НАС» на 0,17% с 241,70 до 241,30 рублей, в Аптечной сети «Пик-НН» на 12.57% с 240,20 до 210 рублей.