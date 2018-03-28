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Вклад туризма в российскую экономику в 2017 году составил 4,4 трлн рублей
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Вклад туризма в российскую экономику в 2017 году составил 4,4 трлн рублей 

Newsru.com 30 минут назад
Фото: Newsru.com
Это 4,8% от общего объема ВВП, передает
"Интерфакс"
со ссылкой на исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). К 2028 году, согласно прогнозам авторов исследования, вклад туризма достигнет 6 трлн рублей (5,7%).
Прямой вклад туризма в российскую экономику в 2017 году составил 1,1 трлн рублей (1,2%), к 2018-2028 году он достигнет 1,6 трлн рублей (1,5%). Траты россиян составили 74,4% от всех расходов на туризм в России, иностранных гостей — 25,6%. Траты туристов на отдых и развлечения достигли 80,5%, расходы деловых туристов составили 19,5%, подсчитали в WTTC.
В общей сложности в сфере туризма в 2017 году было занято 4,5% населения России. Ожидается, что к 2028 году показатель вырастет до 5,9%, отмечается в исследовании.
Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов говорил, что вклад туризма в ВВП РФ в 2025 году составит 5,33 трлн рублей, или 5,93%. Для достижения этих показателей темпы роста объемов услуг внутреннего и въездного туризма должны вдвое опережать темп рост экономики РФ.
В исследовании WTTC сказано, что в прошлом году в туризме по всему миру было создано 7 млн новых рабочих мест (всего на сегодня в отрасли — 313 млн рабочих мест). Глобальный сектор путешествий и туризма в прошлом году вырос на 4,6%, что на 50% выше, чем в мировой экономике в целом.
Темпы роста туризма превосходят глобальную экономику седьмой год подряд, в 2017 году сектор стал самым быстрорастущим во всем мире. В частности туризм обогнал производство (4,2%), розничную и оптовую торговлю (3,4%), сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (2,6%), финансовые услуги (2,5%).
По темпам роста продолжает лидировать Китай, за год увеличивший свой турпоток по всему миру на 9,8%. По мнению экспертов, в течение следующих 10 лет на долю Китая и Индии будут приходиться более трети абсолютного роста мирового ВВП и почти половина роста занятости в туристическом секторе.
Всемирный совет по туризму и путешествиям — международное неправительственное общественное объединение представителей индустрии туризма более чем из 100 стран мира. WTTC занимается исследованиями в области экономического и социального воздействия туризма.
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