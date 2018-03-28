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В Банке России заявили о росте рынка краудфандинга
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В Банке России заявили о росте рынка краудфандинга 

RT на русском 59 минут назад
Рынок краудфандинга в России за 2017 год увеличился почти вдвое. Через площадки по сбору «народных» денег прошло 11 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк. В настоящее время регулятором разработан законопроект, который ограничивает сумму вложений в краудфандинг для одного инвестора — он сможет разместить не более 50 тыс. рублей в течение года в один проект.
Кроме того, Банк России может установить планку для платформ по общему объёму привлечённых от граждан денег — 500 тыс. рублей. ЦБ также намерен внедрить реестр площадок, куда войдут платформы с собственными средствами — не менее 5 млн рублей.
Как отметили в пресс-службе регулятора, рост рынка краудфандинга связан с быстрым развитием интернета и систем мгновенных дистанционных переводов.
По прогнозу ЦБ, через пять лет объём сделок на рынке краудфандинг увеличится до 1 трлн рублей в год.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки в России будет возрастать. Об этом сообщало ФБА «Экономика сегодня».
RT на русском: последние новости
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