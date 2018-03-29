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Ростех и Renault конвертируют долг АвтоВАЗа в акции
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Ростех и Renault конвертируют долг АвтоВАЗа в акции 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Французская компания Renault и госкорпорация «Ростех» — партнеры Alliance Rostec Auto B. V — выкупят допэмиссию акции «АвтоВАЗа» в рамках конвертации долга автопроизводителя в акции, указывается в сообщении Renault.
"Renault и «Ростех» — «каждый из двух партнеров передал 30,7 млрд руб. дебиторской задолженности и кредиты, для конвертации их в новые акции, выпущенные „АвтоВАЗом“, — сообщила Renault.»Эта сделка на 61,4 млрд руб. пополнит капитал «АвтоВАЗа» в процессе рекапитализации, начатого в декабре 2016 г. ", — отмечается в сообщении. Как сообщали «Вести. Экономика», год назад в марте акционеры «АвтоВАЗа» на внеочередном собрании утвердили вторую допэмиссию подряд: на этот раз в размере 9,25 млн акций в пользу Alliance Rostec Auto B. V. по цене 10,3 руб. за акцию. "АвтоВАЗ" с 19 декабря по 26 декабря 2016 г. в первый этап докапитализации разместил 2,9 млрд акций на 26,141 млрд руб. по цене 9 руб. за акцию. В сентябре 2017 г. французский автопроизводитель Renault купил пакет акций «АвтоВАЗа» в размере 9,15% у своего партнера — японской компании Nissan — в СП Alliance Rostec Auto B. V., которое владеет 64,6% акций «АвтоВАЗа». Это часть процесса рекапитализации, отметили в Renault. В итоге Nissan вышел из состава акционеров «АвтоВАЗа». Ранее 73,3% Alliance Rostec Auto B. V. принадлежало Renault s. a. s., 17,55% — госкорпорации «Ростех», 9,15% — Nissan International Holding B. V.
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