Renault и «Ростех» планируют завершить рекапитализацию «АвтоВАЗа» в апреле

Renault и корпорация «Ростех» переуступили Alliance Rostec Auto B. V. (ARA, совместное предприятие Ростеха и альянса Renault-Nissan), являющейся мажоритарным акционером «АвтоВАЗа» , по 30,7 млрд рублей дебиторской задолженности и займов, которые будут конвертированы в допэмиссию автозавода. Допэмиссия завершится в апреле 2018 года, говорится в сообщении французской компании.

«Эта сделка на сумму 61,4 млрд рублей, предназначенная для пополнения собственного капитала «АвтоВАЗа», является основным шагом в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 года», — говорится в сообщении.

В начале июня прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что Alliance Rostec Auto, у которого после завершения рекапитализации может оказаться почти 99% «АвтоВАЗа», может быть ликвидировано через 1-1,5 года, и предприятия станут прямыми владельцами автомобильной компании.

Согласно данным СПАРК, ARA принадлежит 64,6% акций «АвтоВАЗа», Renaissance Securities (Cyprus) Limited — 24,09%.