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Renault и «Ростех» планируют завершить рекапитализацию «АвтоВАЗа» в апреле
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Renault и «Ростех» планируют завершить рекапитализацию «АвтоВАЗа» в апреле 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Renault и корпорация «Ростех» переуступили Alliance Rostec Auto B. V. (ARA, совместное предприятие Ростеха и альянса Renault-Nissan), являющейся мажоритарным акционером «АвтоВАЗа», по 30,7 млрд рублей дебиторской задолженности и займов, которые будут конвертированы в допэмиссию автозавода. Допэмиссия завершится в апреле 2018 года, говорится в сообщении французской компании.
«Эта сделка на сумму 61,4 млрд рублей, предназначенная для пополнения собственного капитала «АвтоВАЗа», является основным шагом в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ARA о покупке более 75% «АвтоВАЗа».
В начале июня прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что Alliance Rostec Auto, у которого после завершения рекапитализации может оказаться почти 99% «АвтоВАЗа», может быть ликвидировано через 1-1,5 года, и предприятия станут прямыми владельцами автомобильной компании.
Согласно данным СПАРК, ARA принадлежит 64,6% акций «АвтоВАЗа», Renaissance Securities (Cyprus) Limited — 24,09%.
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