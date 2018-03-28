Число миллионеров на Украине в 2017 году увеличилось вдвое

КИЕВ, 28 марта. / ТАСС /. Число украинцев, задекларировавших доходы более 1 млн гривен (более $38 тыс.), увеличилось в 2017 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Государственной фискальной службы страны.

"Доходы в сумме более 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилась более чем на 50%", — сказано в сообщении. Наибольшее количество гривневых миллионеров проживает в Киеве — 406 человек, что составляет почти 40% от общего числа.

По данным рейтинга украинского журнала «Новое время», опубликованного в конце 2017 года, самым богатым человеком в стране уже много лет продолжает оставаться владелец группы SCM Ринат Ахметов . Его состояние эксперты оценили в $6,9 млрд, и за год оно выросло на 68%. Следом за ним идет владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук , состояние которого оценивается в $1,4 млрд (рост 13%). Тройку лидеров замыкает Константин Жеваго с теми же $1,4 млрд

В рейтинге издания Порошенко оказался на пятой строчке.