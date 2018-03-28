Ещё
Число миллионеров на Украине в 2017 году увеличилось вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число миллионеров на Украине в 2017 году увеличилось вдвое 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Число украинцев, задекларировавших доходы более 1 млн гривен (более $38 тыс.), увеличилось в 2017 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила в среду пресс-служба Государственной фискальной службы страны.
"Доходы в сумме более 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан увеличилась более чем на 50%", — сказано в сообщении. Наибольшее количество гривневых миллионеров проживает в Киеве — 406 человек, что составляет почти 40% от общего числа.
По данным рейтинга украинского журнала «Новое время», опубликованного в конце 2017 года, самым богатым человеком в стране уже много лет продолжает оставаться владелец группы SCM Ринат Ахметов. Его состояние эксперты оценили в $6,9 млрд, и за год оно выросло на 68%. Следом за ним идет владелец металлургической компании «Интерпайп» Виктор Пинчук, состояние которого оценивается в $1,4 млрд (рост 13%). Тройку лидеров замыкает Константин Жеваго с теми же $1,4 млрд
Президент Украины Петр Порошенко также продолжает наращивать собственное состояние. По сравнению с 2016 годом он разбогател еще на 7% до $1 млрд, подсчитали эксперты. Ключевым активом главы государства считается кондитерская корпорация Roshen. Сам Порошенко в декларации за 2016 год указал, что он является конечным бенефициарным собственником 99 компаний, в частности акционерного общества «Международный инвестиционный банк», завода «Ленинская кузня», маркетинговой фирмы «Внешэкономсервис», страховой компании «Краина» ("Страна"), инвестфонда «Прайм Эссетс Кэпитал» и других.
В рейтинге издания Порошенко оказался на пятой строчке.
ТАСС: последние новости
"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов Ростех продаст концерну "Калашников" 60% акций НПО "Молния" Украина и РФ проведут новый раунд переговоров по газу в апреле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина225
Скончался Олег Анофриев80
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»81
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово142
Тулеев обратился к жителям Кузбасса378
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
В Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение