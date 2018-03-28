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Сервис Uber обратился к ЦБ Нидерландов за лицензией на электронные деньги
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Сервис Uber обратился к ЦБ Нидерландов за лицензией на электронные деньги 

Банки.ру 1 час назад
Сервис Uber обратился к ЦБ Нидерландов за лицензией на электронные деньги (e-money), чтобы расширить спектр своих услуг, ориентированных на потребителя. Соответствующее заявление было опубликовано на SkyNews накануне и подтверждено представителем компании.
Лицензия позволит Uber оптимизировать свои платежные процессы во всех направлениях бизнеса, таких как приложение для поездок и сервис по доставке еды UberEats. Заявку на получение лицензии подавали от дочерней компании Uber Payments BV. Страной подачи заявки были выбраны Нидерланды, так как там базируется международная штаб-квартира Uber.
Азиатский конкурент Uber под названием Grab уже давно имеет свое приложение для P2P-платежей, а недавно анонсировал запуск отдельного подразделения, которое будет заниматься микрокредитами и страховыми продуктами.
Uber Payments находится по тому же адресу, что и штаб-квартира Uber в Амстердаме. По данным официального реестра, компания располагает необходимой суммой денежных средств для подачи заявки на получение лицензии на цифровые деньги (минимум 350 тыс. евро).
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