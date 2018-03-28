Сервис Uber обратился к ЦБ Нидерландов за лицензией на электронные деньги

Сервис Uber обратился к ЦБ Нидерландов за лицензией на электронные деньги (e-money), чтобы расширить спектр своих услуг, ориентированных на потребителя. Соответствующее заявление было опубликовано на SkyNews накануне и подтверждено представителем компании.

Лицензия позволит Uber оптимизировать свои платежные процессы во всех направлениях бизнеса, таких как приложение для поездок и сервис по доставке еды UberEats. Заявку на получение лицензии подавали от дочерней компании Uber Payments BV. Страной подачи заявки были выбраны Нидерланды , так как там базируется международная штаб-квартира Uber.

Азиатский конкурент Uber под названием Grab уже давно имеет свое приложение для P2P-платежей, а недавно анонсировал запуск отдельного подразделения, которое будет заниматься микрокредитами и страховыми продуктами.