Роснедра определятся с новым аукционом на участок Хара-Тумус исходя из интереса компаний

Роснедра определятся со сроками проведения нового аукциона на участок Хара-Тумус на Таймыре в зависимости от интереса к нему со стороны нефтегазовых компаний, заявил журналистам глава Роснедр Евгений Киселев

«Пока участок остаётся в нераспределенном фонде. Если компания (« Роснефть . — RNS) обработает материалы и проявит интерес… Или если будет интерес со стороны другой компании, мы будем лицензировать… Он будет оставаться в нераспредленном фонде до той поры, пока кто-то не проявит к нему интерес», — сказал он.

Киселев отметил, что интереса к участку со стороны других компаний, в том числе «Лукойла» , пока нет.

«От «Лукойла» нет материалов, интересы нужно материализовать», — подчеркнул он.

Глава Роснедр отметил, что на оценку геологической информации по региону «Роснефти» может понадобиться до трёх лет.

«Компания очень грамотно подошла, она получила геологические материалы и начала их осмысление… В рамках региональных проектов у нас трёхлетний срок на обощение материалов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Моя глубокая убеждённость — перспективы этой части Енисейско-Хатангского прогиба широки и до конца не оценены», — резюмировал Киселев.

21 марта 2018 года Минприроды РФ сообщило, что аукцион на углеводородный участок Хара-Тумус на Таймыре признан несостоявшимся. Торги не состоялись в связи с тем, что «Роснефть» (единственный претендент на участок) не представила технико-экономическое обоснование и не сделала обеспечительный платеж.

При этом «Роснефть» сообщила, что сохраняет интерес к нефтегазовому участку Хара-Тумус.

В «Роснефти» пояснили, что подача документов на участие в торгах на участок была отложена до окончания исследований соседнего Хатангского участка.

В начале декабря 2017 года Роснедра объявили аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на нефтегазовом участке Хара-Тумус в Красноярском крае . Стартовый платеж для участия в аукционе составлял 656,4 млн рублей.

Участок Хара-Тумус расположен в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка составляют: 225 тыс. тонн по категории С1, 26,745 млн тонн по категории С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в 3,2 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа по категории Д1.