Япония заложила в новый бюджет рекордные расходы

Парламент Японии одобрил рекордный бюджет на 2018 год (финансовый год начинается в Японии с 1 апреля). Объем госрасходов составит 97,71 триллиона иен (919 миллиардов долларов).

Уже шесть лет подряд Япония увеличивает расходы бюджета. В 2018 году они будут на 0,3 процента выше, чем в прошлом. Главные затраты — социальная сфера (32,9 триллиона иен) и оборона, расходы на нее будут также рекордно высокими, 5,19 триллиона иен (48,8 миллиарда долларов). Это не столь большие цифры, как у мировых лидеров ( США 692 миллиарда долларов, КНР — 175 миллиардов долларов), но японские расходы тоже значимые, особенно учитывая, что Япония не ведет никаких операций за рубежом, кроме командирования незначительно числа военнослужащих для участия в миротворческих операциях. Самая большая часть расходов — это закупка новой техники для Сил самообороны, в том числе американского производства. Речь идет о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35, совершенствовании противоракетной обороны ввиду угрозы со стороны КНДР , а также модернизации отдельных воинских частей для защиты отдаленных островных территорий Японии.

Что касается социальной сферы, то правительство премьер-министра Синдзо Абэ действует согласно своей программе, разработанной в 2015 году. Основная цель этой программы — остановить сокращение численности населения Японии. Для этого, в частности, предполагается создание большой сети муниципальных детских садов, что позволит увеличить число работающих женщин, а тем самым — повысить средний доход семей, чтобы те получили возможность заводить больше детей.

При этом к апрелю 2018 года госдолг Японии составил около 253 процентов от ВВП. Его текущее обслуживание обходится в 7,4 процента от ВВП. Такая ситуация сильно затрудняет управление госфинансами.