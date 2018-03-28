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В Японии приняли рекордный бюджет на оборону
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В Японии приняли рекордный бюджет на оборону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести Экономика
ТОКИО, 28 мар — РИА Новости. Япония вновь приняла рекордный бюджет на оборону страны, рассчитанный на 2018 финансовый год, который начнется 1 апреля этого года и завершится 31 марта следующего. Голосование состоялось в верхней палате японского парламента в среду.
Расходы на оборону предусмотрены на сумму до 5,191 триллионов иен (около 49 миллиардов долларов), сообщают японские СМИ.
По сравнению с прошлым годом (5,13 триллиона иен) увеличение составило 1,17%. Это связывают с нарастающей активностью КНДР, развитием ядерной и ракетной программ Пхеньяна и намерением Японии усовершенствовать свою противоракетную оборону.
Нынешний бюджет был утвержден правительством Японии в конце прошлого года как самый большой в истории страны. Его сумма достигла 97,7 триллиона иен (918 миллиардов долларов). Нижняя палата японского парламента проголосовала за бюджет месяц назад.
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