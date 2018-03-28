«Росатом» сообщил об отсрочке продажи доли в турецкой АЭС «Аккую»

Алексей Лихачев. Продажа 49% в проектной компании АО «Аккую Нуклеар», реализующей строительство одноименной атомной электростанции (АЭС) в Турции вероятнее всего сдвинется на 2019 г., рассказал журналистам гендиректор «Росатома»

«В этом году невелика вероятность [закрытия сделки]», — констатировал он (цитата по ТАСС ), отметив, что это возможно в 2019 г. Лихачев сообщил, что активом интересуются не только турецкие инвесторы, не став уточнять подробности.

Относительно турецкого консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon, с которым сделка не состоялась, Лихачев отметил, что «они просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать».

Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций оценивается в $22 млрд Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.

В июне 2017 г. соглашение о ключевых условиях было подписано с тремя частными турецкими компаниями Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat. Однако окончательное акционерное соглашение так и не было подписано. В декабре 2017 г. гендиректор «Росатома» Лихачев рассказал об интересе к проекту со стороны новых турецких игроков.