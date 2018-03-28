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Новые рейсы автобусов из Москвы в Донецк запустят с 29 марта с автостанции «Красногвардейская»
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Новые рейсы автобусов из Москвы в Донецк запустят с 29 марта с автостанции «Красногвардейская» 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Фото: Префектура Южного административного округа города Москвы
Новые автобусные рейсы из Москвы в Донецк (Украина) запустят с автостанции «Красногвардейская» с 29 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ФЛП Осоян М. В. сообщает об открытии с 29 марта 2018 г. движения по маршруту Москва-Донецк. Рейсы будут отправляться из Москвы с автостанции «Красногвардейская» каждый четверг в 19:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость проезда для взрослых составит 2,3 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1 тыс. 150 руб. Стоимость провоза единицы багажа составит 230 руб.
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