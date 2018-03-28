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Минсельхоз отменит экспортную пошлину на пшеницу
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Минсельхоз отменит экспортную пошлину на пшеницу 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил о неактульности экспортной пошлины на пшеницу — ее не будут повышать с нулевого уровня либо совсем отменят.
Александр Ткачев.
Экспортная пошлина на пшеницу останется на нулевом уровне после 1 июля 2018 г., либо ее полностью отменят за ненадобностью. Россия с октября 2016 г. обнулила экспортную пошлину на пшеницу, которая была введена с 1 июля 2015 г. для поддержания внутреннего рынка после плохого урожая. В 2015 г. в России собрали 104,8 млн тонн зерна после рекордного урожая зерна в 2008 г. (108,1 млн тонн). Чтобы сдержать рост цен на пшеницу в России и были введены пошлины. "Сегодня она уже не нужна, как минимум мы продолжим ее нулевой вариант, а как максимум — мы ее ликвидируем", — заявил Ткачев. Урожай пшеницы в России 2 года подряд остается высоким и его хватает на внутренний рынок и на экспорт. Поэтому нет необходимости в пошлинах для сдерживания экспорта. Россия второй год подряд сохранит лидерство на мировом рынке пшеницы в 2017-2018 гг. сельхозгоду, по прогнозу Минсельхоза США (USDA): Россия экспортирует в текущем сезоне 35 млн т пшеницы. В текущем сельхоз году Россия второй год подряд обновляет рекорд сбора урожая. Россия в текущем 2017-2018 гг. сельхозгоду экспортирует 50-52 млн т зерна. Это на 41-46,5% больше рекорда предыдущего сезона в 2017-2016 гг., прогнозирует Минсельхоз. В 2016 г. в России собрали рекордный урожай зерна — 119,1 млн тонн против 104,8 млн тонн в 2015 г., в том числе 73,2 млн тонн пшеницы (61,8 млн тонн). В 2017 г. рекорд обновили: сбор зерна составил 134,1 млн тонн против 120,7 млн тонн в прошлом году. Сбор пшеницы в России увеличился в 2017 г. на 17,5 млн тонн и составил 85,8 млн тонн против 73,3 млн тонн в 2016 г., сообщил ранее Росстат.
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