Ещё
В Южной Корее начались продажи кроссовера NEXO от Hyundai
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Южной Корее начались продажи кроссовера NEXO от Hyundai 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
Корейский автобренд Hyundai дал старт продаж кроссовера на водородном топливе — NEXO на отечественном авторынке в Южной Корее.
По информации из достоверных источников, автомодель была настолько ожидаема на местном авторынке, что за неделю было собрано 1061 предзаказ.
Причем 733 предзаказа было принято за первый же день. Очевидно автоновинка будет популярна у себя на родине.
Причем популярности автомодели именно такого типа топливной системы придадут и государственные инициативы. В стране очень хорошо поддерживается стремление населения перейти на экологичный транспорт.
Поэтому корейские автолюбители получат до 20886 долларов компенсации при покупке автомобиля с обсуждаемой топливной системой.
В таком случае корейскому автолюбителю останется заплатить 31468 долларов за модификацию Modern и 34531 доллар в случае, если клиент решит приобрести Hyundai NEXO модификации Premium.
Car.ru: последние новости
Компания Porsche поощрит своих работников бонусами АВТОВАЗ продолжил наращивание производства в Египте В Татарстане стартовал международный автомобильный форум TIAF
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина419
Умер Олег Анофриев43
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai82
Путин дал поручения Медведеву после трагедии76
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение