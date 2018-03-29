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Hyundai Tucson сменил турбомотор и «робота» на атмосферник и «автомат»
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Hyundai Tucson сменил турбомотор и «робота» на атмосферник и «автомат» 

Motor.ru 40 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йокре обновленный кроссовер Tucson. До России автомобиль доберется ближе к осени, однако подробностей о спецификациях машин для нашего рынка пока нет.
Обновленный кроссовер от предшественника можно отличить по новой решетке радиатора, иному бамперу и светодиодным фарам головного света. Также изменился задний бампер, фонари и линейка колесных дисков. Самое заметное отличие интерьера — другая центральная консоль с новым экраном мультимедийной системы.
Самое главное изменение — это отказ от турбированного двигателя 1.6 и роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями в пользу атмосферника и классического «автомата». Теперь Tucson будет предлагаться с 2,4-литровой «четверкой» с непосредственным впрыском топлива и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Новый агрегат выдает 184 лошадиные силы против 177 сил у мотора 1.6 на дорестайлинговом кроссовере.
Помимо этого, для Tucson будет доступен двухлитровый двигатель мощностью 166 сил. Он тоже станет работать в паре с шестидиапазонным «автоматом».
В оснащение кроссовера войдет беспроводная зарядка для смартфона, круговой видеообзор, адаптивный круиз-контроль, а также системы удержания в полосе и предотвращения фронтальных столкновений.
В США модель появится в продаже осенью.
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