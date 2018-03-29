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Hyundai показал в Нью-Йорке новый кроссовер для России
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Hyundai показал в Нью-Йорке новый кроссовер для России 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
От нынешней версии «посвежевший» Tucson можно отличить по трапецевидной решетке радиатора, модернизированной передней оптике с заостренными углами, а также чуть другим задним фонарям.
Переживший рестайлинг кроссовер обновился не только внешне — изменения затронули и техническую часть. Например, южнокорейский производитель принял решение исключить из моторной линейки турбодвигатель, заменив его «атмосферником» объемом 2,4 литра мощностью 166 л.с. Кроме того, Tucson остался без «робота» — ему на смену пришла 6-диапазонная автоматическая коробка передач.
В Нью-Йорке показали версию для североамериканского рынка, в список оснащения которой вошли адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, датчики света и дождя, система предупреждения о фронтальном столкновении и система мониторинга рядности движения.
Известно, что продажи обновленного Hyundai Tucson на российском рынке начнутся до конца текущего года. Пока же кроссовер можно приобрести по цене от 1 369 000 рублей.
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