Hyundai показал в Нью-Йорке новый кроссовер для России

От нынешней версии «посвежевший» Tucson можно отличить по трапецевидной решетке радиатора, модернизированной передней оптике с заостренными углами, а также чуть другим задним фонарям.

Переживший рестайлинг кроссовер обновился не только внешне — изменения затронули и техническую часть. Например, южнокорейский производитель принял решение исключить из моторной линейки турбодвигатель, заменив его «атмосферником» объемом 2,4 литра мощностью 166 л.с. Кроме того, Tucson остался без «робота» — ему на смену пришла 6-диапазонная автоматическая коробка передач.

Нью-Йорке показали версию для североамериканского рынка, в список оснащения которой вошли адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, датчики света и дождя, система предупреждения о фронтальном столкновении и система мониторинга рядности движения.

Известно, что продажи обновленного Hyundai Tucson на российском рынке начнутся до конца текущего года. Пока же кроссовер можно приобрести по цене от 1 369 000 рублей.