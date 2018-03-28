Hyundai NEXO поступил в продажу на домашнем рынке

Компания Hyundai объявила о начале продаж на рынке Южной Кореи нового кроссовера Hyundai NEXO, оснащенного силовой установкой на водородном топливе. Ожидается, что модель будет пользоваться высоким спросом, ведь только за неделю было получено более 1 000 предварительных заявок на приобретение транспортного средства.

Выполненный в современной стилистике бренда с зауженной передней оптикой, щитовидной решеткой радиатора и рельефными формами кузова, кроссовер способен преодолевать до 600 километров пути на одном заряде водородных топливных элементов. Электрический силовой агрегат, питаемый от АКБ, чей заряд восстанавливается благодаря реакции водорода с кислородом, обладает мощностью в 163 «лошади».

В компании Hyundai отмечают, что высокий уровень спроса на модель свидетельствует об успехе концепции использования на автомобилях водородных топливных элементов и их перспективах дальнейшего применения. В подтверждения надежности технологии корейский производитель предлагает на топливные элементы гарантию сроком в 10 лет.

На местном рынке кроссовер кроссовер Hyundai NEXO доступен в двух комплектациях: Modern и Premium. Первая оценивается в 64 тысячи долларов, а вторая, за счет более богатого состава используемого оборудования, на 3 тысячи долларов дороже. При этом существующая в стране система субсидий позволяет за счет государства компенсировать почти 50% цены автомобилей на водородном топливе. В результате, покупателям придется заплатить 31.5 и 34.5 тысячи долларов.