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Чистая прибыль ОАК по РСБУ в 2017 году выросла на 10% — до 1,1 млрд рублей
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Чистая прибыль ОАК по РСБУ в 2017 году выросла на 10% — до 1,1 млрд рублей 

Rambler News Service 53 минуты назад
Чистая прибыль «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) в 2017 году по РСБУ выросла на 10% по сравнению с 2016 годом — до 1,1 млрд рублей, сообщил вице-президент корпорации по экономике и финансам Алексей Демидов, слова которого приводит компания.
Выручка составила 428,8 млрд рублей, превысив на 9% показатель 2016 года.
Демидов подчеркнул, что результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) будут отличаться от результатов по РСБУ. Это связано с различиями в подходах к оценке выручки, отражения себестоимости НИОКР и создания резервов.
На заседании совета директоров ОАК, прошедшем 29 марта под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, была также рассмотрена концепция организации инженерного центра по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), которую предстоит обсудить и согласовать с китайской стороной, отметили в ОАК.
ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству принадлежит более 85% акций холдинга.
В составе ОАК российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых компания «Сухой», корпорация «Иркут»; авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, «Туполев», «Ильюшин Финанс Ко.», «Авиастар-СП», ВАСО, РСК «МиГ», ЭМЗ им. В. М. Мясищева, ЛИИ им. М. М. Громова, «АэроКомпозит», ТАНТК им. Бериева.
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