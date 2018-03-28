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Реализация послания Путина Федеральному собранию потребует 8 трлн руб. в течение 6 лет
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Реализация послания Путина Федеральному собранию потребует 8 трлн руб. в течение 6 лет 

Говорит Москва 52 минуты назад
Накануне глава Счётной палаты Татьяна Голикова заявляла, что дополнительные расходы бюджета на реализацию стратегических задач близки к сумме 8 трлн рублей.
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