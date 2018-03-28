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Реализация послания Путина Федеральному собранию потребует 8 трлн руб. в течение 6 лет
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Реализация послания Путина Федеральному собранию потребует 8 трлн руб. в течение 6 лет
Говорит Москва
52 минуты назад
Комментарии
Накануне глава
Счётной палаты
Татьяна Голикова
заявляла, что дополнительные расходы бюджета на реализацию стратегических задач близки к сумме 8 трлн рублей.
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