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Псковский областной бюджет увеличился на 1,5 млрд руб
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Юлия Скрипаль пошла на поправку
Юлия Скрипаль пошла на поправку

Псковский областной бюджет увеличился на 1,5 млрд руб 

АиФ Северо-запад 43 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
В четверг, 29 марта, псковские парламентарии приняли изменения в законе об областном бюджете на 2019-2020 г. Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, в этот раз бюджет пополнен дополнительно на 1,5 млрд руб. По словам главы региона Михаила Ведерникова, это стало возможным благодаря выделенным средствам из федбюджета.
Средства планируется направить на решение особо острых проблем Псковской области.
Так, в первую очередь решено повысить зарплаты бюджетникам в рамках «майских» Указов президента. На эти цели уйдет более 100 млн руб рублей. Около 400 млн потратят на создание допмест в детских садах.
Около 50 млн руб уйдет на ремонт областных трасс, еще 212 млн — на увеличение лимитов дорожного фонда.
Большая часть федеральных дотация будет направлена на развитие сферы здравоохранения. Так, 150 млн потратят на покупку новых фельдшерско-акушерских пунктов, 50 млн — на детские поликлиники. Более 100 млн пойдет на приобретение препаратов для детей, у которых ограниченные возможности.
Отметим, с учетом федеральных дотаций и собственных средств бюджет области вырос в целом на 2,1 млрд руб и составит всего 28,83 млрд
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