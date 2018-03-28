Флагман ликероводочной промышленности Китая отметил значительный рост доходов в 2017 году

Гуйян, 28 марта / Синьхуа / — Флагман ликероводочной промышленности Китая — компания «Маотай» заявила о росте доходов от продаж на 49,81 проц. в 2017 году. Данный показатель также стал отражением активного роста всей ликероводочной промышленности страны.

Согласно данным, опубликованным компанией «Маотай» во вторник, в прошлом году чистая прибыль компании достигла 27 млрд юаней /4,3 млрд долларов США/, увеличившись на 61,97 проц. в годовом выражении. Доходы от продаж компании составили 58,2 млрд юаней.

Кроме того, примерно 63787 тонн продукции марки «Маотай» пошли на экспорт в 2017 году.

Компания «Маотай» расположена в одноименном поселке провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. В стране водку «Маотай», кроме официальных приемов, пьют на свадьбах и других важных мероприятиях, дарят друзьям и почетным гостям.

В компании полагают, что в 2017 году национальная ликероводочная промышленность вступила в новую стадию роста, что стало возможным благодаря, в частности, использованию каналов розничной онлайн-торговли. В 2018 году «Маотай» прогнозирует 15-процентный рост доходов.

Как свидетельствуют данные Китайского союза легкой промышленности, в 2017 году общие доходы алкогольной промышленности Китая достигли 1 трлн юаней, при этом совокупная прибыль отрасли выросла на 36 проц. до 100 млрд юаней. -0-