Просроченная задолженность населения: 20 регионов РФ

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Рынок кредитования населения в России в 2017 году показал очень хорошие темпы роста, и можно даже утверждать, что имеет место устойчивая положительная тенденция, отмечают эксперты РИА Рейтинг.

Ниже мы расскажем о регионах с самым высоким уровнем задолженности, согласно данным, представленным рейтинговым агентством. 1. Ингушетия

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 23,92%

Аналитики агентства отмечают, что, несмотря на рост рынка кредитования России, до темпов роста 2010-13 годов еще очень далеко (тогда ежегодный прирост потребительских ссуд исчислялся десятками процентов), но по меркам последних лет можно даже говорить о некотором буме потребительского кредитования, что во многом связано с быстрым ростом ипотеки. 2. Карачаево-Черкессия

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 12,22%

В 2017 году прирост кредитного портфеля населения наблюдался в одиннадцати месяцах из двенадцати, что стало во многом следствием снижения процентных ставок по розничным кредитным продуктам и увеличением потребительской уверенности.

В целом же за 2017 год темпы роста розничного кредитования были на уровне 12,7% против 1,1% в 2016 году. 3. Бурятия

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 10,89%

Эксперты отмечают, что корпоративное кредитование в 2017 году в России выросло только на 0,2%, а в целом кредитование экономики в номинальном выражении за прошедший год показало прирост на 3,5%.

Таким образом, основным драйвером роста кредитования экономики в 2017 году стало розничное кредитование, тогда как в предыдущие два года оно, скорее, выступало его «тормозом». 4. Адыгея

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 10,08%

В отличие от начала десятых годов, когда кредитование населения росло в первую очередь за счет беззалогового кредитования, в прошедшем году наиболее сильный прирост показала ипотека.

Прирост ипотечной задолженности в 2017 году был на уровне 15,4%, и на 1 января 2018 года объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков (включая приобретенные права требования) составлял 5,4 триллиона рублей. 5. Омская область

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 9,23%

На конец 2017 года на ипотечные кредиты приходилось 44% всей задолженности населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю современную историю России.

Для сравнения, на 1 января 2017 года на кредиты на покупку жилья приходилось 42%, а на начало 2015 года — лишь 32% ссудной задолженности физических лиц. 6. Кабардино-Балкарская Республика

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 9,20%

Эксперты также отмечают, что в последнее время появлялось довольно много информации об обеспокоенности регулятора столь стремительным ростом розничного кредитования и соответственно закредитованностью населения, что теоретически в среднесрочной перспективе может привести к введению сдерживающих норм. 7. Кемеровская область

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 9,19%

По итогам 2017 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении сократилась, но не очень значительно — всего на 9 миллиардов рублей до 849 миллиардов рублей на 1 января 2018 года. 8. Краснодарский край

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 9,17%

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению.

У четырех регионов доля просрочки превышает 10%, а в трех субъектов РФ доля просроченной задолженности находится на уровне менее 2,5%. 9. Ставропольский край

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 9,11%

В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2017 года равнялось 7,0%, против 7,9% годом ранее и 7,6% на 1 января 2016 года. 10. Астраханская область

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,88%

Если в 2016 году у 44 регионов доля просроченной задолженности выросла, то в 2017 году регионов с ухудшением платежной дисциплиной населения осталось лишь 10.

Наибольший рост доли просрочки в 2017 году наблюдался в Республике Крым , где она за прошедший год выросла на 1 процентный пункт. 11. Алтайский край

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,52%

Обращает на себя внимание, что почти все регионы с наибольшим ростом доли просрочки — это регионы, находящиеся за Уралом.

Причем тут представлены как богатые и промышленно развитые регионы, так и регионы с «экономической периферии». 12. Волгоградская область

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,49%

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,40%

За прошедший год список девяти регионов с максимально долей просрочки не поменялся, хотя отдельные регионы демонстрировали очень хорошую динамику. 14. Саратовская область

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,29%

В целом слабое развитие кредитования населения характерно для всех регионов с высокой долей просрочки.

В частности, среди первых 10 регионов лишь один регион характеризуется объемом кредитов на численность экономически активного населения выше среднероссийского уровня. 15. Забайкальский край

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,19%

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с кредитованием в 2018 года будет несколько лучше, чем в 2017 году. 16. Красноярский край

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,07%

Высокие темпы прироста покажут все виды розничного кредитования (ипотека, автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и другие), но наибольший эффект от снижения ставок будет в залоговом кредитовании. 17. Республика Тыва

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,05%

В целом, по прогнозу аналитиков РИА Рейтинг, в 2018 году розничное кредитование вырастет на 15-17% в реальном выражении. 18. Республика Алтай

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 8,04%

Отмечается, что доля просроченной задолженности в 2017 году снизилась очень заметно с 7,94% на 1 января 2017 года до 6,98% на начало текущего года, что является минимальным уровнем с апреля 2015 года. 19. Дагестан

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 7,97%

Из вошедших в первую 10 регионов регионов четыре представляют республики Северо-Кавказского федерального округа.

Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне слабого развития розничного кредитования. 20. Хакасия

Доля просроченной задолженности населения перед банками: 7,86%

Розничное кредитование в 2018 году продолжит демонстрировать высокие темпы роста на фоне продолжения снижения ставок и снижения склонности к сбережению.