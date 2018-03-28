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Путевку в лето и денежные призы получат победители акции «Генератор тепла»
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Путевку в лето и денежные призы получат победители акции «Генератор тепла» 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
29 марта в 9:00 исполняющий обязанности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Иван Носкови генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников вручат нижегородцам денежные сертификаты и главный приз — туристическую путевку — победителям акции «Запускай Генератор тепла, оплачивая услуги вовремя».
Напомним, методом случайного выбора лицевых счетов с применением сертифицированного программного обеспечения были определены 26 нижегородцев, которые своевременно и в полном объеме платили за отопление и горячую воду. Они получат сертификаты номиналом от 1 000 до 15 000 рублей на оплату услуг «Теплоэнерго» в будущих периодах. Также будет вручен главный приз по итогам акции 2017 года — путевка в лето.
Справка
Акция для потребителей ОАО «Теплоэнерго» «Запускай Генератор тепла, оплачивая услуги вовремя» началась в декабре 2014 года, в ней принимают участие нижегородцы — потребители услуг компании, осуществляющие расчеты через ООО «Центр-СБК». Для участия в ней не нужно что-то делать дополнительно — просто ежемесячно оплачивать коммунальные платежи вовремя.
По итогам каждого квартала определяются 25 победителей, которые получают денежные сертификаты на оплату услуг «Теплоэнерго» номиналом от 1 000 до 15 000 рублей. Всего в рамках акции ежегодно вручается 100 денежных сертификатов. По итогам года определяется обладатель главного приза.
Подробности акции можно узнать на официальном сайте ОАО «Теплоэнерго» www.teploenergo-nn.ru и в Едином контакт-центре компании по телефону (831) 277-91-31.
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