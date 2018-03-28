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В вторник из Восточной Гуты вывезли более шести тысяч боевиков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В вторник из Восточной Гуты вывезли более шести тысяч боевиков 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВО ВТОРНИК ПО ГУМАНИТАРНОМУ КОРИДОРУ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ НА АВТОБУСАХ ВЫВЕЗЛИ 6,4 ТЫС БОЕВИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ — МИНОБОРОНЫ РФ
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