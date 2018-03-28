Часовая экологическая акция сэкономила Москве почти 28,5 мегаватт-часов

Порядка 28,5 мегаватт-часов электроэнергии было сэкономлено за время проведения глобальной экологической акции «Час Земли» в российской столице . Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Напомним, «Час земли» — международная акция, призывающая жителей планеты выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к состоянию нашей планеты. На время акции «Час земли» — с 20.30 до 21.30 — на 1,9 тысячах московских зданий рекламных конструкций и других объектов отключили освещение.