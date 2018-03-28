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Часовая экологическая акция сэкономила Москве почти 28,5 мегаватт-часов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Часовая экологическая акция сэкономила Москве почти 28,5 мегаватт-часов 

Управа района Коньково 43 минуты назад
Фото: Управа района Коньково
Порядка 28,5 мегаватт-часов электроэнергии было сэкономлено за время проведения глобальной экологической акции «Час Земли» в российской столице. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
Напомним, «Час земли» — международная акция, призывающая жителей планеты выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к состоянию нашей планеты. На время акции «Час земли» — с 20.30 до 21.30 — на 1,9 тысячах московских зданий рекламных конструкций и других объектов отключили освещение.
Москва участвует в этой экологической акции с 2011 года, и, по словам, руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасана Гасангаджиева, за это время сэкономила в общей сложности 113 мегаватт-часов электроэнергии, что сопоставимо с суточным потреблением среднего российского города.
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