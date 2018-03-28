Прибыль китайской автомобильной компании BYD превысила 4 млрд юаней

Шэньчжэнь , 28 марта / Синьхуа / — В 2017 году доходы от хозяйственной деятельности китайской автомобильной компании BYD составили около 105,9 млрд юаней /1 долл США — 6,28 юаня/, ее чистая прибыль достигла 4 млрд 66 млн юаней со снижением на 19,51 проц. по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном 27 марта годовом отчете компании.

Согласно документу, в 2017 году доходы компании от бизнеса, связанного с автомобилями и соответствующей продукцией, составили примерно 56,624 млрд юаней. В частности, доходы от операций с автомобилями на новых источниках энергии составили около 39,06 млрд юаней с приростом на 12,83 проц. по сравнению с 2016 годом.

В прошлом году доходы компании от бизнеса в области мобильных телефонов составили 40,473 млрд юаней /рост на 3,53 проц. /, доходы в области аккумуляторных батарей и техники фотовольтажа — 8,767 млрд юаней /рост на 19,37 проц. /.

BYD — один из ведущих китайских производителей автомобилей на новых источниках энергии. Акции компании котируются на Шэньчжэньской и Сянганской фондовых биржах. -0-