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Прибыль китайской автомобильной компании BYD превысила 4 млрд юаней
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Прибыль китайской автомобильной компании BYD превысила 4 млрд юаней 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Шэньчжэнь, 28 марта /Синьхуа/ — В 2017 году доходы от хозяйственной деятельности китайской автомобильной компании BYD составили около 105,9 млрд юаней /1 долл США — 6,28 юаня/, ее чистая прибыль достигла 4 млрд 66 млн юаней со снижением на 19,51 проц. по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном 27 марта годовом отчете компании.
Согласно документу, в 2017 году доходы компании от бизнеса, связанного с автомобилями и соответствующей продукцией, составили примерно 56,624 млрд юаней. В частности, доходы от операций с автомобилями на новых источниках энергии составили около 39,06 млрд юаней с приростом на 12,83 проц. по сравнению с 2016 годом.
В прошлом году доходы компании от бизнеса в области мобильных телефонов составили 40,473 млрд юаней /рост на 3,53 проц. /, доходы в области аккумуляторных батарей и техники фотовольтажа — 8,767 млрд юаней /рост на 19,37 проц. /.
BYD — один из ведущих китайских производителей автомобилей на новых источниках энергии. Акции компании котируются на Шэньчжэньской и Сянганской фондовых биржах. -0-
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