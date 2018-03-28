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Судебные приставы простили россиянам 2,2 трлн рублей долгов
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Судебные приставы простили россиянам 2,2 трлн рублей долгов 

ИА «Сусанин» 49 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. В связи с невозможностью взыскания денежных средств в России в 2017 году было закрыто 16,9 млн исполнительных производств. Общая сумма списанных таким образом долгов составила 2,2 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Отмечается, что объем «прощенных» задолженностей вырос по сравнению с 2016 годом на 16%. В службе приставов это связывают с ростом выдачи кредитов и снижением благосостояния большинства россиян. По данным Центробанка, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13%, до 12 трлн рублей. При этом Росстат сообщает, что реальные располагаемые денежные доходы населения за 2017 год снизились на 1,7%.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют рост списаний долгов также низкой эффективностью работы приставов. Они не справляются с высокой нагрузкой, а низкая зарплата рядовых работников ведомства ведет к высокой текучести кадров.
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