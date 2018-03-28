Ещё
Официальный курс доллара вырос на 39 копеек, евро — на 7
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Официальный курс доллара вырос на 39 копеек, евро — на 7 

Банки.ру 50 минут назад
ЦБ установил официальные курсы валют на 29 марта. Курс доллара повысился на 38,51 копейки, составив 57,5598 рубля (57,1747 рубля на 28 марта). Курс евро увеличился на 7,14 копейки, до 71,3339 рубля (71,2625 рубля на 28 марта).
Политика и проседающая нефть давят на рубль, который возобновил медленное ослабление, отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. По его прогнозу, в паре с долларом очень вероятной целью является уровень 58 рублей, где будет встречено сильное сопротивление.
Кроме того, рубль постепенно утрачивает поддержку локальных факторов и может оказаться под дополнительным давлением, продолжают аналитики Нордеа Банка.
«Налоговый период завершается сегодня уплатой налога на прибыль. После завершения налогового периода и проведения сегодняшнего регулярного аукциона ОФЗ рубль утратит часть поддержки, связанной с действием локальных факторов. В отсутствие дополнительного спроса на рубли, связанного с налоговым периодом, российская валюта рискует приблизиться к отметке 58 в паре с долларом», говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.
Впрочем, в дальнейшем нельзя исключать попыток коррекционного роста российской валюты, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. По его словам, основным фактором для динамики рубля станет статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США (в 17:30 мск) и реакция на нее «черного золота».
«Если данные не подтвердят существенный рост запасов нефти, продемонстрированный статистикой Американского института нефти (API), «быки» в нефти перехватят инициативу и могут сделать еще один шаг к годовым максимумам», — комментирует эксперт.
В этой ситуации российская валюта получит поддержку, а доллар отступит ниже 57,3 рубля, уверен он.
Банки.ру: последние новости
АктивКапитал Банк вновь сообщил об изменении режима работы офисов Банки на недельном аукционе разместили в ЦБ на депозитах 1,97 трлн рублей при лимите в 2,75 трлн «Российский Капитал» предлагает ипотечным клиентам карту с процентами на остаток и cash back
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса191
Первая отставка произошла в Кемерово444
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев145
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Умер Виктор Калашников31
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение