Официальный курс доллара вырос на 39 копеек, евро — на 7

ЦБ установил официальные курсы валют на 29 марта. Курс доллара повысился на 38,51 копейки, составив 57,5598 рубля (57,1747 рубля на 28 марта). Курс евро увеличился на 7,14 копейки, до 71,3339 рубля (71,2625 рубля на 28 марта).

Политика и проседающая нефть давят на рубль, который возобновил медленное ослабление, отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков . По его прогнозу, в паре с долларом очень вероятной целью является уровень 58 рублей, где будет встречено сильное сопротивление.

Кроме того, рубль постепенно утрачивает поддержку локальных факторов и может оказаться под дополнительным давлением, продолжают аналитики Нордеа Банка

«Налоговый период завершается сегодня уплатой налога на прибыль. После завершения налогового периода и проведения сегодняшнего регулярного аукциона ОФЗ рубль утратит часть поддержки, связанной с действием локальных факторов. В отсутствие дополнительного спроса на рубли, связанного с налоговым периодом, российская валюта рискует приблизиться к отметке 58 в паре с долларом», говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.

Впрочем, в дальнейшем нельзя исключать попыток коррекционного роста российской валюты, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич . По его словам, основным фактором для динамики рубля станет статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США (в 17:30 мск) и реакция на нее «черного золота».

«Если данные не подтвердят существенный рост запасов нефти, продемонстрированный статистикой Американского института нефти (API), «быки» в нефти перехватят инициативу и могут сделать еще один шаг к годовым максимумам», — комментирует эксперт.

В этой ситуации российская валюта получит поддержку, а доллар отступит ниже 57,3 рубля, уверен он.