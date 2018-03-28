Зачем ЦБ понадобилось делить санацию с собственниками

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, гласит небезызвестная фраза романа Ильфа и Петрова. Вероятно, в ЦБ Минфине крепко задумались о частичном введении такого подхода в банковскую среду. Как сообщает газета «Ведомости», регулятор и министерство подготовили поправки в закон «О банкротстве», согласно которым, ЦБ будет делить расходы на санацию банков и страховщиков с бывшими владельцами. Размер убытков будет определяться исходя из того, что Центробанк мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора.

Опрошенные агентством «Прайм» аналитики говорят, что инициатива вполне понятна и экономически обоснованна: скорее всего, регулятор оценил, насколько сложно будет продавать «новые» банки после санации. Частичная компенсация поможет дисциплинировать собственников и убедить их подходить к рискованным операциям более взвешенно. Однако мера также может склонить владельцев к банкротству финансовой организации, чтобы не нести дополнительные расходы.

Экономически обоснованно

В целом данная инициатива экономически обоснованна, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич . «Направляемые на санацию банка средства ЦБ мог бы разместить под ключевую ставку и обеспечить себе дополнительный доход. В случае же направления данных средств на санацию, такая прибыль получена не будет», — говорит он. Однако из-за действий собственников, которые довели банк до санкции, у регулятора появляется упущенная выгода, которую он хочет потребовать с бывших собственников.

Именно экономической целесообразностью и руководствуются Минфин и Банк России, выдвигая такое предложение, соглашается аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев . «Санация сразу нескольких очень крупных кредитных учреждений, начавшаяся в 2017 году, потребовала весьма существенных затрат от регулятора, заметно опустошив его закрома. Идея заставить бывших собственников банков, приведших свои учреждения в плачевное состояние, нести солидарную ответственность за оздоровление санируемого банка и „отвечать рублем“, рано или поздно должна была посетить умы руководства ЦБ РФ и Минфина», — уверен он.

По его словам, данная мера не только позволит снизить затраты самого Банка России на оздоровление проблемных учреждений, но и отобьет охоту у владельцев таких банков просто сбросить на плечи Центробанка все проблемы, оставшись в стороне. «Ни для кого не секрет, что некоторые из санируемых ныне кредитных учреждений сами попросили ЦБ о введении процедуры оздоровления, постаравшись по возможности успеть вывести из своих банков хотя бы часть активов», — напоминает Коренев.

Идея однозначно своевременная, реализовать ее стоило бы еще год назад, перед началом масштабного банковского кризиса, который затронул ряд крупнейших московских банков, считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев

Новация подтверждает достаточно давние предположения участников рынка о том, что просто провести санацию и продать «новый» банк в рынок достаточно труднореализуемо, говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева . «То есть первый вариант, при котором ЦБ рассчитывал, расчистив баланс банка, найти нового инвестора, тем самым компенсировав свои потери, уже не стоит на повестке дня», — полагает она.

Артемьева приводит в пример банк «Открытие» , который является настолько большим активом, что круг потенциальных инвесторов ограничивается единственным флагманом российским банковской системы. «Поэтому пришлось разработать второй вариант — частичной компенсации. Однако, даже в случае принятия соответствующего закона, практическая реализация будет непростой и как минимум затянутой по времени», — говорит она.

Мало просто определить механизмы, по которым бывшие владельцы санируемых банков должны будут что-то возвращать, такого возврата надо будет добиться, замечает эксперт. «У нас уже существуют примеры длинных судебных тяжб и историй по взысканию — Межпромбанк и Сергей Пугачев . Также не будем забывать, что если с санацией банков определенный опыт уже хотя бы наработан, то в плане страховых компаний — эту школу еще предстоит проходить», — напоминает она.

Умерить аппетит к риску

Данная норма может способствовать более ответственному подходу собственников к работе кредитной организации, что приведет к консервативной политике банков по привлечению и размещению денежных средств, а значит сделает их более устойчивыми, говорит Зварич. «При этом для собственников может стать выгоднее отзыв лицензии, так как он им обойдется дешевле», — замечает он, добавляя, что при принятии решения регулятор, скорее, будет опираться на экономическую целесообразность санации и вряд ли будет опираться на просьбы собственников.

Данная инициатива поможет сделать банки более дисциплинированными, заставит их более точно рассчитывать рискованные операции, отмечает Коренев. «Многое будет зависеть от практических аспектов реализации данной инициативы, а также от того, найдут ли недобросовестные кредитные учреждения лазейки, чтобы обойти и эту норму закона», — поясняет он.

Не исключено, что иногда банки будут прибегать к банкротству, но следует понимать, что банкротство и отзыв лицензии — тоже не сахар, и в случае, если будет доказан факт преднамеренного банкротства, ответственность виновных лиц будет существенно большей, замечает эксперт. При этом обратить взыскание на их прочие активы в обеспечение расчетов с кредиторами банка, если будет доказано преднамеренное банкротство, будет даже проще.

К сожалению, в России Казахстане , и на других развивающихся рынках иногда распространена практика, когда собственники финансовой компании вместо того, чтобы поддержать бизнес, решают ликвидировать банк, выводят активы, утверждает Разуваев. Иногда полученные таким образом средства становятся стартовым капиталом для новой кредитной организации.

Обычно основные акционеры финансовых компаний — люди небедные, имеющие диверсифицированный портфель активов, говорит он. Поэтому было бы правильно переложить на них убытки за ошибки при управлении финансовым сектором их бизнеса. «Приватизация прибылей и национализация убытков — основная болезнь российской экономики. От данной порочной практики давно пора отказаться», — заключает Разуваев.