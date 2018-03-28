DW: Ахметов вместо денег через суд возвращает партнеру Фирташа «Укртелеком»

Лучшие юристы Европы на днях ломают голову, как спасти активы Рината Ахметова по всему миру, включая его элитными апартаментами на Ван Гайд Парк (One Hyde Park) в центре Лондона, которым грозит конфискация за долги. Имущество компаний Ахметова было заблокировано в конце 2017 решениями судов в Великобритании Нидерландах и на Кипре

Я — не я, и хата не моя Дело в том, что Ахметов до сих пор не рассчитался за компанию «Укртелеком», которую купил еще 2013 года у структур, очевидно, связанных с Дмитрием Фирташем. Как постановил в прошлом году Лондонский международный арбитражный суд, СКМ Ахметова должен оплатить 760 млн долларов долга и 55 млн пени.

30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ Ахметова о замораживании активов. Оппоненты в судах обвиняют олигарха в мошенничестве. Мол, с самого начала судебных споров по «Укртелекому» холдинг СКМ переоформлял активы так, чтобы вывести их из-под под угрозы конфискации за долги. Зато менеджеры Ахметова заявляют об «обычной реструктуризации» внутри холдинга.

Между тем замороженные активы, похоже, таки куда-то исчезают. Как сообщают информированные источники DW, после решения о блокировании активов оказалось, что роскошные апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные владельцем СКМ в свое время за рекордные 136 млн фунтов, формально уже ему не принадлежат. В СКМ DW не прокомментировали эту информацию.

Приватизационная афера: правда следует в Лондон

Окончательно вопрос долгов Рината Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за «Укртелеком». Независимо от результата, этот судебный процесс уже стал историческим, пролив свет на одну из самых крупных афер с участием украинских олигархов.

До недавнего времени официальная история приватизации «Укртелекома» выглядела так: мало кому известные австрийцы из компании EPIC 2011 неожиданно оказались победителями приватизационного конкурса и купили через свою украинскую «дочку» «ЕСУ» украинского телекоммуникационного гиганта, неизвестно где взяв 1,3 миллиарда долларов. Как выяснилось теперь, за ширмой австрийской EPIC скрывалась кипрская EPIC Telecom Invest Limited Валерия Хорошковского — на тот момент председателя СБУ . А также его кредитор Дмитрий Фирташ, под гарантии которого Банк Кипра занял Хорошковскому 300 млн долларов для покупки «Укртелекома».

Тайное участие Фирташа?

Роль Дмитрия Фирташа за кулисами приватизации до сих пор точно неизвестна. Адвокаты Ахметова утверждают, что именно газовый олигарх стоял за приватизацией «Укртелекома», а у Хорошковского была только доля в 25% кипрской EPIC Telecom Invest Limited, на которую оформили покупку. В СКМ утверждают, что еще до перепродажи Ахметову Хорошковский продал свою долю Фирташу.

На суде в Лондоне роль Фирташа имеет ключевое значение. Если адвокатам Ахметова удастся доказать, что при перепродаже «Укртелекома» за подставными лицами и фирмами был именно Фирташ, а не Хорошковский, то суд может признать продажу 2013 недействительной и владельцем «Укртелекома» вдруг станет газовый олигарх или его партнеры.

Посредник в тени Денис Горбуненко

В Лондонском арбитраже оказалось, что Ахметов купил «Укртелеком» не в австрийской EPIC и не в Хорошковского, а у бывшего банкира Дениса Горбуненко.

Экс-руководитель «Родовид Банка», который уже много лет проживает в Лондоне, перекупил «Укртелеком» у Хорошковского (по версии СКМ — в интересах Фирташа). Именно Горбуненко летом 2016 подал иск против Ахметова в Лондонский международный арбитражный суд с требованием вернуть долги.

Денис Горбуненко через оффшоры стал номинальным владельцем «Укртелекома» лишь за считанные недели до 3 июня 2013 года, когда было подписано соглашение о продаже компании Ринату Ахметову. Посредник купил ее у австрийцев, за которыми стояли Хорошковский и, вероятно, Фирташ, и сразу же перепродал СКМ. В чем же смысл такой странной операции?

«Мы боялись, что Ахметов кинет на деньги. Нам посоветовали подключить украинцев, для которых такие риски ниже», — пояснил собеседник DW в Вене , посвященный в дела австрийской EPIC и появление Горбуненко как посредника. Его привлечение, предполагает собеседник, произошло по инициативе Дмитрия Фирташа, кредитора кипрской EPIC.

Доверенное лицо с непонятными средствами

Между Горбуненко и Фирташем, очевидно, не только деловые, но и дружеские отношения. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что бывший банкир не пропустил ни одного судебного заседания в Вене об экстрадиции Фирташа в США Испании , где обычно находился в обществе жены олигарха Лады. Когда Горбуненко купил «Укртелеком», Дмитрий Фирташ погасил за него долги перед Банком Кипра — 300 млн долларов, которые в 2011 году принимал еще Хорошковский. Фирташ уже несколько раз давал Горбуненко отсрочку по этому долгу, пока не решился вопрос с долгами Ахметова. Откуда бывший банкир взял оставшиеся деньги на перекупку «Укртелекома» и какой его коммерческий интерес в этом посредничестве — загадка.

Источник DW в холдинг СКМ сообщил, что в настоящее время защита Рината Ахметова проводит собственное расследование сделок, которые предшествовали покупки им «Укртелекома», чтобы представить их суду в Лондоне. Одна из версий, которую ранее озвучивали украинские СМИ: телекоммуникационным гигантом через оффшоры владела целая группа лиц из ближайшего из окружения украинского экс-президента Виктора Януковича . Показания, данные сторонами на суде в Лондоне, указывают на участие Януковича и его окружения в тайных договоренностях по «Укртелекому». Некоторые факты, связанные с перепродажей «Укртелекома», могут только усилить подозрения в финансовых интересах окружения экс-президента в этих сделках.

Фирма со скандальным шлейфом

Денис Горбуненко стал владельцем «Укртелекома», купив ее кипрскую материнскую компанию EPIC Telecom Invest Limited у ее номинального австрийского владельца Петера Гольдшайдерв. Сразу после покупки компании Горбуненко переименовал EPIC в Raga Establishment Limited. Именно под этим названием компания фигурирует в исках в СКМ Рината Ахметова. Когда Горбуненко купил в австрийца Гольдшайдер кипрскую EPIC, как следует из реестра компаний Кипра, ее единоличным акционером стала другая кипрская компания — Heico Ventures Limited. Эта компания хорошо известна украинским журналистам-расследователям. По информации украинского издания «Наши деньги», строительные компании, соучредителем которых через другие фирмы была Heico Ventures Limited, во времена президентства Виктора Януковича получали в Украине масштабные государственные заказы.

В частности, речь идет о миллиардах от министерства энергетики , начиная с 2011 года — в период, когда его возглавлял Юрий Бойко — давний партнер Дмитрия Фирташа еще со времен «Росукрэнерго». Кроме того, именно Heico Ventures Limited опосредованно была совладелицей Гостиного двора в Киеве, который планировали превратить в торговый центр, несмотря на протесты активистов. СМИ приписывали приватизацию Гостиного двора ближайшему окружению Януковича.

Ахметов пытается избавиться от «Укртелекома»

Доказать, что продавцы «Укртелекома» обманули Рината Ахметова, скрыв бенефициаров — лишь одна из задач адвокатов богатого украинца.

В процессе в Лондоне, который происходит по долговому иску Raga СКМ пытается теперь вернуть «Укртелеком» ее владельцу Денису Горбуненко. Главный аргумент — нарушение обязательств, взятых перед государством при приватизации: инвестировать в компанию 450 млн долларов в течение пяти лет и создать линию государственной спецсвязи.

Это Raga ответственная за нарушение приватизационных обязательств перед государством, а не мы. Поэтому было бы справедливо, если бы они несли за это ответственность", — отметил в беседе с DW вице-президент System Capital Management Джок Мендоза-Вилсон. Представитель СКМ уверяет, что компания Горбуненко при продаже письменно гарантировала выполнение обязательств перед государством.

Интересно, что в суде первой инстанции эти доводы не имели успеха: адвокатам Raga удалось убедить судей в Лондоне в том, что обязательства перед государством были декларативными заявлениями о намерениях и не имели юридической силы. Апелляцию СКМ на это решение суда в Лондоне рассмотрит 23 апреля.

Кто будет «крайним»?

Зато украинские суды не считают обязательства декларативными. Уже в двух инстанциях за нарушения этих обязательств Фонд госимущества Украины добился решения отобрать у Ахметова «Укртелеком». Высший хозяйственный суд Украины вскоре, вероятно, окончательно вернет государству компанию. В Лондоне же фактически решается, у кого именно ее отберут: у Ахметова или в Горбуненко и Фирташа.

Если же СКМ окончательно проигрывает суды в Лондоне и в Украине, то именно холдинг Ахметова будет «крайним» в этой эпопее: ему придется заплатить больше 800 000 000 долларов за компанию, которую, вероятно, отберет государство. Хотя до сих пор самый богатый украинец отнюдь не был в проигрыше. За несколько лет контроля над «Укртелекомом» его холдинг получил от компании минимум 2,3 миллиарда гривен чистой прибыли. «Если они хотят вернуть нам» Укртелеком ", то значит ли это, что они оставят в компании прибыли, полученные за этот период? Что будет с доходами, полученными от вывода активов из компании?" — озвучил переживания оппонентов Ахметова в комментарии DW представитель Raga.

Потерянные деньги государственных банков

Кто бы из олигархов не выиграл в международных судебных баталиях, больше всех потеряют в итоге, похоже, украинские налогоплательщики. Ведь владельцы «Укртелекома» не вернули госбанкам почти четыре миллиарда гривен — около миллиарда "Сбербанка" и почти три миллиарда гривен «Укрэксимбанка». Эти деньги Валерий Хорошковский (на тот момент член наблюдательных советов этих банков по квоте президента) через подконтрольную компанию «ЕСУ» одолжил у госбанков 2011 года в залог акций «Укртелекома» — «для развития компании». Из-за невозврата этих долгов, а также долгов ряда других людей из окружения экс-президента Януковича, госбанки пришлось докапитализировать из госбюджета.

Еще до продажи «Укртелекома» Ахметову полученные от госбанков миллиарды были выведены на кипрскую компанию, которая их принимала, заявил осенью 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко . Впрочем, через полтора года после громких заявлений, правоохранительные органы до сих пор не сообщили о результатах расследования этой сделки.

Евгений Тейзе

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