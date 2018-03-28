Иванов назвал небольшие авиакомпании «живопырками»

«Катастрофа с АН-148. Что 10 лет назад говорилось, что сейчас: могут ли авиакомпании-живопырки обеспечить должный уровень безопасности? Я не против малого и среднего бизнеса, но у меня всегда вопрос: а у них хватает финансовых ресурсов, у владельцев 4-5-6 самолетов, обеспечить должный уровень пилотов, достойную зарплату этих пилотов, как в "Аэрофлоте", контроль за действиями экипажа и переподготовках и т.д. ? У меня на этот счёт большие сомнения. Были, есть и будут дальше. За этим надо внимательно следить и контролировать», — сказал он, выступая на итоговой коллегии Минтранса России. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал небольшие авиакомпании «живопырками», не способными обеспечить должный уровень безопасности.

Он также сказал, что в транспортной отрасли нудно усилить контроль и проверки.

«Мы иногда радостно отчитываемся, что количество проверок резко сократилось. Я бы в транспортной отрасли к этому относился бы очень настороженно. Если мы в транспортной отрасли сокращаем количество проверок, то не приведёт ли это к тяжелейшим последствиям? В этой сфере проверять надо жестко потому, что это безопасность. Безопасность первична, а потом уже прибыль», — сказал он.

Он отметил, что «когда прибыль выходит на первый план, в на все остальное наплевать, то мы получаем то, что получаем».