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Иванов назвал небольшие авиакомпании «живопырками»
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Иванов назвал небольшие авиакомпании «живопырками» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал небольшие авиакомпании «живопырками», не способными обеспечить должный уровень безопасности.
«Катастрофа с АН-148. Что 10 лет назад говорилось, что сейчас: могут ли авиакомпании-живопырки обеспечить должный уровень безопасности? Я не против малого и среднего бизнеса, но у меня всегда вопрос: а у них хватает финансовых ресурсов, у владельцев 4-5-6 самолетов, обеспечить должный уровень пилотов, достойную зарплату этих пилотов, как в "Аэрофлоте", контроль за действиями экипажа и переподготовках и т.д. ? У меня на этот счёт большие сомнения. Были, есть и будут дальше. За этим надо внимательно следить и контролировать», — сказал он, выступая на итоговой коллегии Минтранса России.
Он также сказал, что в транспортной отрасли нудно усилить контроль и проверки.
«Мы иногда радостно отчитываемся, что количество проверок резко сократилось. Я бы в транспортной отрасли к этому относился бы очень настороженно. Если мы в транспортной отрасли сокращаем количество проверок, то не приведёт ли это к тяжелейшим последствиям? В этой сфере проверять надо жестко потому, что это безопасность. Безопасность первична, а потом уже прибыль», — сказал он.
Он отметил, что «когда прибыль выходит на первый план, в на все остальное наплевать, то мы получаем то, что получаем».
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