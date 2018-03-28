«Необходимо введение уголовной ответственности за фальсификацию пищевой продукции»

«Наша организация в течение последних пяти лет регулярно проводит мониторинги безопасности и качества продукции. Если их обобщить, то в среднем доля продукции с признаками фальсификации для всех групп пищевых продуктов достигает 55%. По отдельным категориям она еще выше и составляет 60-80%. Чаще всего это касается мясоперерабатывающей, молочной и хлебопекарной продукции. В остальных отраслях доля фальсификата существенно меньше: 30-50%.

Что такое фальсификация в данном случае? Это когда более качественные компоненты состава, указанные в маркировке, заменяются менее качественными или менее ценными. Иногда это может быть вообще просто дополнительной влагой. Бывает, что замены настолько велики, что недостоверной оказывается не только информация о составе, но и само наименование, указанное на упаковке.

Например, что касается продуктов из мяса, то в 80% случаях обнаруживаются ингредиенты, не имеющие никакого отношения к мясу. Это всем известный соевый белок, крахмал, клетчатка. Бывает, что свинина и говядина заменяются дешевым мясом птицы. Существует также практика, когда используют влагоудерживающие агенты.

Если мы говорим про молочную продукцию, то там в качестве замены нередко применяется растительный жир, тот же крахмал и ряд других компонентов. Правда, в случае с „молочкой“ есть некий прогресс. Не скрою, что здесь доля фальсификата за последние полгода уменьшилась. Но при этом, наша организация недавно проводила экспертизу сыров стоимостью в районе 350-400 рублей за кг., выяснилось, что в 60% не была найдено даже следов молочного жира, везде — растительный. Здесь стоит обратить внимание еще на один момент. Раньше заменителем молочного жира было пальмовое масло. Это не так страшно для здоровья, хотя это и менее качественный продукт. Но сегодня и его уже используют все меньше и меньше, заменяя его гидрогенизированным жиром. А вот он уже вредит здоровью.

Почему сложилась такая ситуация и как с ней бороться? Во-первых, это низкая покупательная способность некоторых категорий граждан. Нет у людей возможности покупать продукцию подороже, они ищут на прилавке что подешевле. И вроде бы на вид то же самое, что и соседний продукт с ценой на 20-30 руб. больше. Но вот пользы от него меньше. Во-вторых, все же у нас еще хромает уровень контроля. Тот же Роспотребнадзор проверяет предприятие один раз в три года. Больше, если поступила жалоба от потребителя на продукцию той или иной компании. Какие санкции предусмотрены? За нарушение техрегламента или обман покупателя — 300 тыс. рублей. Поэтому для этого и существуют такие независимые организации, как наша, чтобы держать пищевиков в стимуле. В результате даже те производители, которые хотели бы делать качественный продукт, в итоге идут на поводу у потребителя и делают более дешевый, но менее качественный продукт. Иначе можно потерять долю на рынке.

Как с этим бороться? На мой взгляд, необходимо введение уголовной ответственности за фальсификацию пищевой продукции. Это оправданная мера. Сейчас Госдума рассматривает такой законопроект. Правда, депутаты предполагают смешные санкции: штрафы и исправительные работы. Вряд ли кто-то испугается этого.

Насчет судебной практики. Несмотря на то, что наши суды почти всегда поддерживают потребителей, столкнувшихся с фальсификатом, но на практике чаще всего люди не хотят тратить свое время ради того, чтобы им выплатили 10 тыс. рублей компенсации. Так что этот путь тоже не очень эффективный для „воспитания“ производителей.

Могу еще добавить, что когда началась компания по импортозамещению, то аграрии и пищевики обещали нам качественный продукт, который придет на смену зарубежному. Но этого не произошло. В первый же год после введения контрсанкций было зафиксировано многократное увеличения завоза пальмового масла в нашу страну. При этом количество сырного продукта и спредов больше не стало, а сыра — да. Спрашивается, где было использовано это пальмовое масло?

Общий вывод таков. Нам нужно менять культуру сельхозпроизводителей по отношению к потребителю. Здоровье нации — прежде всего, нельзя обманывать своих же соотечественников не хорошо. Необходимо увеличение мощностей лабораторий контролирующих органов, для этого нужно хорошее финансирование, обучение новых кадров. Нужны и серьезные законодательные поправки, и мощная пропаганда.