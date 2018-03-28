Ещё
Uber выплатит 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Uber выплатит 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: new-retail.ru
Представители компании Uber выплатят 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации по половому и расовому признаку со стороны руководства фирмы. Судебное разбирательство по этому вопросу длилось около полугода. Суд не уверен, что истцы будут удовлетворены таким решением, сообщает Recode.
В октябре 2017 года три сотрудницы отдела разработки Uber Роксана дель Торо Лопес, Ингрид Авендано и Ана Медина подали в суд на работодателей из-за дискриминации женщин.
Вскоре к иску женщин присоединились более 400 сотрудников компании, рассказавшие, что на работе их ущемляли на расовой почве. По словам истцов, руководство Uber больше симпатизировало белым мужчинам и азиатам.
Представители Uber пообещали не только выплатить компенсацию ущемленным сотрудникам, но и регулярно публиковать отчеты со статистикой по расовой и половой принадлежности своих работников.
Uber далеко не впервые оказывается в центре скандала. В ноябре 2017 года выяснилось, что хакеры еще в 2016 году украли данные 57 миллионов приложения из разных стран. Компания решила не предавать эту историю огласке и заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы те не разглашали информацию о взломе.
Вести.Ru: последние новости
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудили расторжение договора "Калашников" купит у "Ростеха" "Молнию" Парламент Японии принял бюджет на следующий фингод
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина419
Умер Олег Анофриев43
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai82
Путин дал поручения Медведеву после трагедии76
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение