В России увеличат объем покупки валюты на 11,5 млрд руб

Министерство финансов России с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиардов рублей в день, сообщает Газета.ru.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 миллиарда рублей.

«Операции будут проводиться в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 миллиардов рублей», — заявили в ведомстве.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Минфин в период с 7 марта по 5 апреля покупал на внутреннем рынке валюту на 9,6 миллиарда рублей в день.