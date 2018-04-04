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В России увеличат объем покупки валюты на 11,5 млрд руб
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В России увеличат объем покупки валюты на 11,5 млрд руб 

РИАМО 4 апреля 2018
Фото: РИАМО
Министерство финансов России с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиардов рублей в день, сообщает Газета.ru.
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 миллиарда рублей.
«Операции будут проводиться в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 миллиардов рублей», — заявили в ведомстве.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Минфин в период с 7 марта по 5 апреля покупал на внутреннем рынке валюту на 9,6 миллиарда рублей в день.
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