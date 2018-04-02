Правительство выделило 2,5 млрд рублей на временные объекты ЧМ-2018 

Правительство выделило 2,5 млрд рублей на установку и демонтаж временных инфраструктурных объектов в 10 регионах России, в которых с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на официальном сайте кабмина.
Отмечается, что в общей сложности в бюджете на 2018 год по рекомендации Минспорта РФ предусмотрено 2,823 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов ЧМ-2018. Оставшуюся сумму в размере 260 млн рублей перераспределят на другие цели в рамках подготовки к проведению мундиаля в России.