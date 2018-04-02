Ещё
Правительство выделило 2,5 млрд рублей на временные объекты ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство выделило 2,5 млрд рублей на временные объекты ЧМ-2018 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: РИАМО
Правительство выделило 2,5 млрд рублей на установку и демонтаж временных инфраструктурных объектов в 10 регионах России, в которых с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на официальном сайте кабмина.
Отмечается, что в общей сложности в бюджете на 2018 год по рекомендации Минспорта РФ предусмотрено 2,823 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов ЧМ-2018. Оставшуюся сумму в размере 260 млн рублей перераспределят на другие цели в рамках подготовки к проведению мундиаля в России.
BFM.RU: последние новости
Миссия оказалась невыполнимой: «Почта России» не смогла доставить первую посылку беспилотником Кто может стоять за арестом братьев Магомедовых? ФНС повышает планку: крупнейшие станут еще крупнее
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу255
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»265
ЕС предрекли судьбу СССР151
Саммит по Донбассу может пройти без России377
Анна Хилькевич рассказала о второй беременности15
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение