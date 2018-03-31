Ещё
Правительство России выделило 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство России выделило 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики 

Аргументы и Факты 57 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более трех млрд рублей на реализацию программы «Цифровая экономика», которая была утверждена в июле прошлого года.
Программа, рассчитанная до 2024 года, включает в себя несколько направлений, в числе которых информационная инфраструктура и информационная безопасность.
Согласно документу, средства будут выделены из резервного фонда кабмина и разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы.
В частности, «Росатом» получит 505 млн рублей, Минкомсвязи — 1,95 млрд, а Минпромторг — 13,6 млн
Аргументы и Факты: последние новости
Нацбанк Украины отказался продать дочку «Сбербанка» белорусскому банку Порошенко отчитался о доходах за прошлый год «Газпром» и «Нафтогаз» проведут переговоры по газу в апреле
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев92
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово213
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»42
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии308
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ192
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение