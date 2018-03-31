Правительство России выделило 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики 

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более трех млрд рублей на реализацию программы «Цифровая экономика», которая была утверждена в июле прошлого года.
Программа, рассчитанная до 2024 года, включает в себя несколько направлений, в числе которых информационная инфраструктура и информационная безопасность.
Согласно документу, средства будут выделены из резервного фонда кабмина и разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы.
В частности, «Росатом» получит 505 млн рублей, Минкомсвязи — 1,95 млрд, а Минпромторг — 13,6 млн