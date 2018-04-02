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Правительство распределило 2,5 млрд рублей регионам к чемпионату мира в России
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Правительство распределило 2,5 млрд рублей регионам к чемпионату мира в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Правительство России распределило 2,563 млрд рублей между регионами страны на монтаж временных сооружений к чемпионату мира 2018 года, сообщает ТАСС.
"Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 млн рублей между десятью субъектами Федерации", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Отмечается, что 260 млн рублей, также предусмотренных на указанные цели, будут перераспределены на другие программы подготовки к мировому первенству.
Ранее в оргкомитете «Россия-2018» оценили состояние арены в Екатеринбурге после первого матча.
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