«Шортить» или «не шортить» — вот в чем вопрос, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Более того, всю первую половину сессии наблюдался пусть и небольшой, но все же спрос практически на все акции и сердце многих инвесторов наверняка радовалась этой вполне оптимистичной картине. Но… недолго музыка играла… Возмутителем спокойствия вновь стал Facebook, а точнее ее основатель Марк Цукерберг , который конечно прилагает сейчас невероятные усилия для исправления создавшейся ситуации (и на самом деле все правильно делает!), но все же эти его усилия иногда инвесторами воспринимаются очень и очень негативно.

Так и вчера, сообщение о том, что Цукерберг готов выступить в Конгрессе США на слушаниях о защите персональных данных пользователей, было воспринято участниками рынка резко негативно. Начались продажи сначала акций самой компании Facebook (FB, -4,9%), затем — ее коллег по знаменитому FAANG’у, куда входят сам Facebook, а также Apple (AAPL, -2,56%), Amazon (AMZN, -3,78%), Netflix (NFLX, -6,14%) и Alphabet (GOOGL, -4,47%). А потом в самом конце торгов все свалилось в банальную распродажу всего и вся. В итоге индексы в очередной раз улетели вниз с потерей более 1% от своей стоимости, а потери технологического индекса NASDAQ чуть-чуть не дотянули 3%. Что же касается акций FAANG, то это был худший день для них с момента появления этой аббревиатуры в июне прошлого года.

На отраслевом уровне вполне закономерно лучше других держались акции коммунальных, электроэнергетических и телекоммуникационных компаний, которые в подавляющем большинстве своем закрыли день в зеленой зоне. Также неплохо смотрелись акции потребительского сектора, особенно те, что не выросли в понедельник (PG, KO, PEP, MO и ряд других) — по-видимому, они вчера просто догоняли всех остальных. Особо конечно стоит выделить акции компании General Electric (GE, +4,27%), которые показали вчера вообще абсолютно лучший результат среди акций, входящих в индекс S&P500. Произошло это на пока неподтвержденных слухах, что Уоррен Баффет намерен вложиться в акции GE. Ну если уж сам Баффет собирается покупать акции этого промышленного гиганта, то тогда уж точно дно у этих акций уже совсем близко!

А вот к главным разочарованиям вчерашнего дня можно отнести сразу 3 компании, никак не связанные между собой по бизнесу. Но все же есть то, что объединяет их — все они инновационные. И тут — бах! — провал. Больше всех упали вчера акции Twitter (TWTR, -12,03%), которые тянет за собой на дно Facebook. И это вполне объяснимо. Более 8% составили вчера потери и у акций Tesla (TSLA, -8,22%). Инвесторы очень негативно отреагировали на аварию со смертельным исходом с участием автомобиля Tesla, который, как полагают следователи, ехал в момент аварии в режиме «Автопилот». И наконец, третий пострадавший в ходе вчерашних торгов — компаний NVidia (NVDA, -7,75%). В этом случае участников рынка разочаровало заявление компании о приостановке тестирования искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей после опять же смертельной аварии с беспилотным автомобилем Uber в Аризоне. Ох, уж эти автомобили!

Ожидания рынка 27 марта

Все рынки подозрительно дружно ходят вместе. Если вчера после стремительного роста на американском фондовом рынке в понедельник, все мировые рынки окрасились в зеленый цвет, то сегодня после вчерашнего достаточно неожиданного, но дружного снижения все того же американского рынка все рынки перекрасились в цвет красный. Конечно, понятно, что Америка правит балом, но все же не настолько явно! Но факт остается фактом, и сегодня мы видим повсеместный негатив и пессимизм. И фондовые рынки, и товарные рынки покраснели, а кое-где — густо покраснели (например, гонконгский индекс Heng Seng потерял более 2,5% от своей вчерашней стоимости). Только золото еще хоть как-то пытается противостоять этому всеобщему натиску быков и прибавляет чисто символически около 0,2%.

Нефть, державшаяся до начала этой недели достаточно сильно, тоже начала сдавать позиции. А сегодня еще и среда, и значит, в 17-30 мск мы увидим свежие данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Прогноз, честно говоря, не утешительный — по данным Американского института нефти, запасы за последнюю неделю значительно выросли, и прибавка должна составить порядка 5,3 млн баррелей.

Короче, вырисовывается картина маслом «Приплыли». Так ли это на самом деле — мы узнаем в ходе торгов. Но пока все очень пасмурно и как-то совсем уж безнадежно. Самое главное, в случае продолжения падения мы опять подходим к очень важным уровням поддержки, до которых по индексу DJIA-30 менее 2% ходу, а по индексу S&P500, вообще, всего ничего — менее 1%. Так что сегодня к концу торгов мы вновь может оказаться на распутье — шортить иль не шортить?

Поэтому, исходя из той динамики движения цен на рынке и той волатильности, которая остается по-прежнему на отметке выше 20 пунктов (что, кстати, в 2 раза выше средних значений прошлого года!), сейчас очень трудно предсказать даже не то, на сколько вырастет или упадет рынок по итогам дня, но даже в целом — направление его движения. Вот вчера все было за то, что должны были вырасти, а в итоге получили уверенный минус. Сегодня все строго наоборот, и все свидетельствует о том, что будем падать. А вот что будет на самом деле? Поэтому не надо заниматься шаманством, и будем исходить только из того, что происходит по факту. Готовимся к худшему, но все же надеемся на лучшее.