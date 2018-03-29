ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем пенсионных накоплений на 15% 

За 2017 год объем пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в ВТБ Пенсионный фонд достиг 143,6 млрд рублей, рост за год составил 15%. Объем пенсионных резервов, находящихся под управлением фонда, увеличился на 50% — до 3,3 млрд рублей. Размер имущества на отчетную дату составил 150,8 млрд рублей, рост с начала года составил 16%.
Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «Показатели нашего фонда продолжают расти по всем направлениям — и по обязательному пенсионному страхованию и по негосударственному пенсионному обеспечению. Помимо конкурентоспособной доходности, а также понятной и взвешенной инвестиционной политики, доверие граждан, во многом, обусловлено надежностью нашего акционера — банка ВТБ».