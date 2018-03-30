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Правительство поддержало проекты о переходе в другой пенсионный фонд и ПФР
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Правительство поддержало проекты о переходе в другой пенсионный фонд и ПФР 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроекты о совершенствовании механизма перехода застрахованных лиц из одного пенсионного фонда в другой или в Пенсионный фонд России (ПФР) при условии их доработки с учетом некоторых замечаний, сообщается на сайте кабмина.
Первым проектом предлагается внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие информирование застрахованных лиц о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, а также порядок прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу.
Кроме того, документом предусматривается создание административной платформы Банка России, посредством которой будет осуществляться информирование негосударственных пенсионных фондов, ПФР и ЦБ РФ о вновь заключенных договорах и о прекращении ранее заключенных договоров. При этом правительство считает целесообразным наделение регулятора полномочием по определению порядка информирования фондом о прекращении договоров.
Кабмин также считает, что из проекта необходимо исключить положения, предусматривающие возможность подачи застрахованным лицом заявления в фонд о прекращении договора до его вступления в силу через организации (представителей), уполномоченные фондами на заключение от их имени договоров. Также правительство считает целесообразным дополнить проект положениями по пресечению неправомерного удержания участниками финрынка клиентской базы, предусмотрев обязанность ПФР оставлять заявления застрахованных о переходе к другому страховщику без рассмотрения в случае, если в ПФР не поступило уведомление фонда о заключенном с данным застрахованным лицом договоре.
Вторым законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность должностных лиц негосударственных пенсионных фондов, а также фондов за неисполнение требований законодательства РФ, касающихся представления в ПФР информации. Документом также предусматривается административная ответственность не только за нарушение обязанностей фонда, но и за нарушение порядка представления информации, сопровождающей смену страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
В связи с этим правительство считает, что необходимо установить административную ответственность за несвоевременное представление необходимой информации либо за представление фондом недостоверной информации, а также за необоснованный отказ фонда в приеме заявления застрахованного лица о прекращении договора об обязательном пенсионном страховании до вступления его в силу.
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